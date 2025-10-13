ХАМАС передал Израилю всех заложников Reuters: ХАМАС согласился на мир и освободил всех израильских заложников

ХАМАС освободил всех выживших израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США, передает Reuters. Тысячи людей, ожидавших на «Площади заложников» в Тель-Авиве, ликовали, обнимались и плакали, передает издание.

Освобождение заложников и палестинских заключенных стало ключевым аспектом первого этапа соглашения по сектору Газа. В понедельник на саммите более 20 мировых лидеров обсудят дальнейшие шаги в соответствии с планом президента США Дональда Трампа из 20 пунктов по достижению мир, — сказано в публикации.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США статуэтку золотого голубя на встрече. Американский лидер получил такой подарок в честь достижения перемирия в секторе Газа.

Немногим ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Израилю и палестинскому движению ХАМАС с призывом строго соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа. Он также выразил радость за освобожденных заложников, назвав это событием, которое приносит облегчение и надежду на их воссоединение с родными после пережитых невыносимых испытаний.