Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 14:38

ХАМАС передал Израилю всех заложников

Reuters: ХАМАС согласился на мир и освободил всех израильских заложников

Фото: Omar Ashtawy/Global Look Press

ХАМАС освободил всех выживших израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США, передает Reuters. Тысячи людей, ожидавших на «Площади заложников» в Тель-Авиве, ликовали, обнимались и плакали, передает издание.

Освобождение заложников и палестинских заключенных стало ключевым аспектом первого этапа соглашения по сектору Газа. В понедельник на саммите более 20 мировых лидеров обсудят дальнейшие шаги в соответствии с планом президента США Дональда Трампа из 20 пунктов по достижению мир, — сказано в публикации.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США статуэтку золотого голубя на встрече. Американский лидер получил такой подарок в честь достижения перемирия в секторе Газа.

Немногим ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Израилю и палестинскому движению ХАМАС с призывом строго соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа. Он также выразил радость за освобожденных заложников, назвав это событием, которое приносит облегчение и надежду на их воссоединение с родными после пережитых невыносимых испытаний.

ХАМАС
заложники
Израиль
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минфине США оценили необходимость скорого введения пошлин против Китая
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Правительство разрешило привлекать резервистов для операций за пределами РФ
Москалькова раскрыла подробности об удерживаемых на Украине россиянах
Президент Федерации тенниса России дал профессиональный совет Андреевой
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.