13 октября 2025 в 12:56

Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС

Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС соблюдать режим прекращения огня в Газе

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС с призывом строго соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа, о чем написал в соцсети Х. Он также выразил радость за освобожденных заложников, назвав это событием, которое приносит облегчение и надежду на воссоединение с родными после пережитых невыносимых испытаний.

Настоятельно призываю все стороны развивать этот импульс и выполнять свои обязательства по прекращению огня, чтобы положить конец кошмару в секторе Газа, — написал Гутерриш.

Ранее во время визита в Кнессет президент США Дональд Трамп объявил о завершении войны в Газе. В гостевой книге израильского парламента он оставил запись, назвав этот день «великим и прекрасным».

До этого сообщалось, что после перемирия в секторе Газа ХАМАС восстанавливает контроль над городом, конфликтуя с противником и создавая контрольно-пропускные пункты. Палестинские силы также борются с местными ополченцами, поддерживаемыми Израилем, один из которых, «Народные силы», отказался сложить оружие и освободить занятые территории.

США
сектор Газа
ХАМАС
Израиль
