Минтай с морковью и луком в сливочно-горчичном соусе на сковороде: пошаговый рецепт идеального ужина

Минтай с морковью в сливочно-горчичном соусе на сковороде — вкусно и быстро

Минтай — рыба простая, но ее вкус можно раскрыть совершенно по-новому, если использовать немного фантазии. В этом пошаговом рецепте предлагаем приготовить минтай с морковью и луком на сковороде, дополнив его нежным сливочно-горчичным соусом.

Этот способ приготовления — отличный способ превратить привычный минтай в блюдо с ресторанным характером. Сливочно-горчичный соус с нежными овощами идеально дополняет рыбу, делая ее сочной и ароматной. Попробуйте приготовить этот минтай, и он станет частым гостем на вашем столе!

Ингредиенты

На 4 порции:

500 г филе минтая

2 крупные моркови

1 большая луковица

200 мл сливок (10–20%)

1 ст. л. зернистой горчицы

1 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. муки

3 ст. л. растительного масла

Соль и черный перец на свой вкус

Зелень укропа для украшения

Пошаговый рецепт

Разморозьте филе минтая, если оно замороженное. Нарежьте филе порционными кусками, обсушите бумажными полотенцами. Посыпьте рыбу солью, перцем и сбрызните лимонным соком. Оставьте на 10 минут для маринования. Обваляйте каждый кусочек филе в муке. Разогрейте 2 ст. л. масла на сковороде и пожарьте кусочки минтая до золотистой корочки с обеих сторон (по 3–4 минуты на каждую сторону). Выложите обжаренную рыбу на тарелку. Морковь лучше натереть на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами. В той же сковороде разогрейте масло и пожарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь. Жарьте 5–7 минут, пока овощи не станут мягкими. В миске смешайте сливки с горчицей. Добавьте щепотку соли и черного перца. Вылейте смесь в сковороду с овощами и перемешайте. Доведите до легкого кипения. Выложите обжаренные кусочки минтая в сковороду поверх овощей. Полейте рыбу соусом, накройте крышкой и тушите на медленном огне 10 минут. Это позволит соусу пропитать рыбу и сделать ее еще нежнее. Аккуратно разложите рыбу с овощами на тарелки, полейте соусом из сковороды. Посыпьте свежим укропом и подавайте с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом.

Советы по приготовлению

Для более выраженного вкуса добавьте в соус щепотку мускатного ореха.

Если хотите более легкое блюдо, замените сливки натуральным йогуртом.

Попробуйте добавить немного чеснока к овощам для пикантности.

