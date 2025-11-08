Минтай с морковью в сливочно-горчичном соусе на сковороде — вкусно и быстро

Минтай — рыба простая, но ее вкус можно раскрыть совершенно по-новому, если использовать немного фантазии. В этом пошаговом рецепте предлагаем приготовить минтай с морковью и луком на сковороде, дополнив его нежным сливочно-горчичным соусом.
Этот способ приготовления — отличный способ превратить привычный минтай в блюдо с ресторанным характером. Сливочно-горчичный соус с нежными овощами идеально дополняет рыбу, делая ее сочной и ароматной. Попробуйте приготовить этот минтай, и он станет частым гостем на вашем столе!
Ингредиенты
На 4 порции:
- 500 г филе минтая
- 2 крупные моркови
- 1 большая луковица
- 200 мл сливок (10–20%)
- 1 ст. л. зернистой горчицы
- 1 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. муки
- 3 ст. л. растительного масла
- Соль и черный перец на свой вкус
- Зелень укропа для украшения
Пошаговый рецепт
- Разморозьте филе минтая, если оно замороженное. Нарежьте филе порционными кусками, обсушите бумажными полотенцами. Посыпьте рыбу солью, перцем и сбрызните лимонным соком. Оставьте на 10 минут для маринования.
- Обваляйте каждый кусочек филе в муке. Разогрейте 2 ст. л. масла на сковороде и пожарьте кусочки минтая до золотистой корочки с обеих сторон (по 3–4 минуты на каждую сторону). Выложите обжаренную рыбу на тарелку.
- Морковь лучше натереть на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами. В той же сковороде разогрейте масло и пожарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь. Жарьте 5–7 минут, пока овощи не станут мягкими.
- В миске смешайте сливки с горчицей. Добавьте щепотку соли и черного перца. Вылейте смесь в сковороду с овощами и перемешайте. Доведите до легкого кипения.
- Выложите обжаренные кусочки минтая в сковороду поверх овощей. Полейте рыбу соусом, накройте крышкой и тушите на медленном огне 10 минут. Это позволит соусу пропитать рыбу и сделать ее еще нежнее.
- Аккуратно разложите рыбу с овощами на тарелки, полейте соусом из сковороды. Посыпьте свежим укропом и подавайте с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом.
Советы по приготовлению
- Для более выраженного вкуса добавьте в соус щепотку мускатного ореха.
- Если хотите более легкое блюдо, замените сливки натуральным йогуртом.
- Попробуйте добавить немного чеснока к овощам для пикантности.
