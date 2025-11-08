Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 18:49

Минтай с морковью в сливочно-горчичном соусе на сковороде — вкусно и быстро

Минтай — рыба простая, но ее вкус можно раскрыть совершенно по-новому, если использовать немного фантазии. В этом пошаговом рецепте предлагаем приготовить минтай с морковью и луком на сковороде, дополнив его нежным сливочно-горчичным соусом.

Этот способ приготовления — отличный способ превратить привычный минтай в блюдо с ресторанным характером. Сливочно-горчичный соус с нежными овощами идеально дополняет рыбу, делая ее сочной и ароматной. Попробуйте приготовить этот минтай, и он станет частым гостем на вашем столе!

Ингредиенты

На 4 порции:

  • 500 г филе минтая
  • 2 крупные моркови
  • 1 большая луковица
  • 200 мл сливок (10–20%)
  • 1 ст. л. зернистой горчицы
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. муки
  • 3 ст. л. растительного масла
  • Соль и черный перец на свой вкус
  • Зелень укропа для украшения

Пошаговый рецепт

  1. Разморозьте филе минтая, если оно замороженное. Нарежьте филе порционными кусками, обсушите бумажными полотенцами. Посыпьте рыбу солью, перцем и сбрызните лимонным соком. Оставьте на 10 минут для маринования.
  2. Обваляйте каждый кусочек филе в муке. Разогрейте 2 ст. л. масла на сковороде и пожарьте кусочки минтая до золотистой корочки с обеих сторон (по 3–4 минуты на каждую сторону). Выложите обжаренную рыбу на тарелку.
  3. Морковь лучше натереть на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами. В той же сковороде разогрейте масло и пожарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь. Жарьте 5–7 минут, пока овощи не станут мягкими.
  4. В миске смешайте сливки с горчицей. Добавьте щепотку соли и черного перца. Вылейте смесь в сковороду с овощами и перемешайте. Доведите до легкого кипения.
  5. Выложите обжаренные кусочки минтая в сковороду поверх овощей. Полейте рыбу соусом, накройте крышкой и тушите на медленном огне 10 минут. Это позволит соусу пропитать рыбу и сделать ее еще нежнее.
  6. Аккуратно разложите рыбу с овощами на тарелки, полейте соусом из сковороды. Посыпьте свежим укропом и подавайте с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом.

Советы по приготовлению

  • Для более выраженного вкуса добавьте в соус щепотку мускатного ореха.
  • Если хотите более легкое блюдо, замените сливки натуральным йогуртом.
  • Попробуйте добавить немного чеснока к овощам для пикантности.

Ранее мы поделились рецептом селедки под шубой с яблоком, крем-сыром и гранатом.
