Секрет французского десерта: фрукты томятся в сахаре под нежным тестом. Готовый тарт татен переворачиваю — и вуаля!

В отличие от классической шарлотки, здесь не нужно возиться с нарезкой и тестом. Фрукты просто режем пополам, тесто раскатываем. Вся «работа» происходит в духовке, где сахар, масло и фруктовый сок сами создают начинку и соус. Это десерт для ленивых гениев.

Разогреваю духовку до 200 °C. Нектарины (3–4 шт.) мою, разрезаю пополам и удаляю косточки. Форму для запекания диаметром 22–24 см (обязательно с бортиками) смазываю сливочным маслом. На дно формы равномерно насыпаю 3 ст. л. сахара. Плотно, в один слой, выкладываю половинки нектаринов срезом вниз. Сверху раскладываю оставшееся сливочное масло (30 г) тонкими кусочками. Слоеное бездрожжевое тесто (500 г) раскатываю по размеру формы. Накрываю тестом нектарины, аккуратно подворачивая края внутрь формы. Вилкой делаю несколько проколов по всей поверхности теста. Выпекаю на среднем уровне 25–30 минут, пока тесто не станет высоким и равномерно золотистым. Достаю форму из духовки. Накрываю ее сверху сервировочным блюдом и, действуя быстро и уверенно, переворачиваю. Аккуратно снимаю форму. Подаю теплым, при желании со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.