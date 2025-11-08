Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Заливной пирог с творогом на вкус получается не хуже чизкейка

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Приготовление этого десерта не потребует много времени и сил, а результат получится не хуже популярного чизкейка «Нью-Йорк» — такой же нежный и тающий во рту. Попробуйте сделать заливной пирог с творогом в духовке по нашему пошаговому рецепту.

Ингредиенты

Для теста:

мука — 160 г;

жирная сметана — 100 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

разрыхлитель — чайная ложка;

сливочное масло — 10 г;

соль — на вкус.

Готовый пирог в духовке должен покрыться румяной корочкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для начинки:

творог (лучше 9%) — 300 г;

сахар — 80 г;

яйца — 1 шт.;

кукурузный крахмал — столовая ложка;

ванильный сахар — чайная ложка;

лимонная цедра — чайная ложка;

соль — на вкус.

Способ приготовления

Начните с начинки. Творог положите в боул и смешайте с яйцом, обычным и ванильным сахаром, крахмалом и солью. Пройдитесь по смеси блендером до однородной массы. Отправьте к смеси лимонную цедру и хорошо перемешайте. Не убирайте в холодильник. Для теста взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте к ним сметану, а затем просеянную с разрыхлителем муку. Хорошо перемешайте ингредиенты — должна получиться консистенция густой сметаны. По форме для выпекания пройдитесь сливочным маслом и присыпьте мукой бортики. Влейте в нее половину теста, а затем распределите творожную начинку. Сверху полейте остатками теста — начинка должна оказаться полностью под ним. Выпекайте полчаса в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне. Пирог должен покрыться румяной корочкой. Готовому десерту дайте остыть в форме 10 минут, переложите на большую тарелку и подавайте на стол.

Любители мака могут попробовать приготовить по нашему рецепту катламу — традиционный татарский десерт с маковой начинкой.