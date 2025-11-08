Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 18:58

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Заливной пирог с творогом на вкус получается не хуже чизкейка Заливной пирог с творогом на вкус получается не хуже чизкейка Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовление этого десерта не потребует много времени и сил, а результат получится не хуже популярного чизкейка «Нью-Йорк» — такой же нежный и тающий во рту. Попробуйте сделать заливной пирог с творогом в духовке по нашему пошаговому рецепту.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука — 160 г;
  • жирная сметана — 100 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • разрыхлитель — чайная ложка;
  • сливочное масло — 10 г;
  • соль — на вкус.

Готовый пирог в духовке должен покрыться румяной корочкой Готовый пирог в духовке должен покрыться румяной корочкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для начинки:

  • творог (лучше 9%) — 300 г;
  • сахар — 80 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • кукурузный крахмал — столовая ложка;
  • ванильный сахар — чайная ложка;
  • лимонная цедра — чайная ложка;
  • соль — на вкус.

Способ приготовления

  1. Начните с начинки. Творог положите в боул и смешайте с яйцом, обычным и ванильным сахаром, крахмалом и солью. Пройдитесь по смеси блендером до однородной массы.
  2. Отправьте к смеси лимонную цедру и хорошо перемешайте. Не убирайте в холодильник.
  3. Для теста взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте к ним сметану, а затем просеянную с разрыхлителем муку. Хорошо перемешайте ингредиенты — должна получиться консистенция густой сметаны.
  4. По форме для выпекания пройдитесь сливочным маслом и присыпьте мукой бортики. Влейте в нее половину теста, а затем распределите творожную начинку. Сверху полейте остатками теста — начинка должна оказаться полностью под ним.
  5. Выпекайте полчаса в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне. Пирог должен покрыться румяной корочкой.
  6. Готовому десерту дайте остыть в форме 10 минут, переложите на большую тарелку и подавайте на стол.

Любители мака могут попробовать приготовить по нашему рецепту катламу — традиционный татарский десерт с маковой начинкой.

Читайте также
Нежная печень за полчаса: вымачивание в молоке творит чудеса
Семья и жизнь
Нежная печень за полчаса: вымачивание в молоке творит чудеса
Шарлотка с апельсином: как привнести летнюю свежесть в осенний пирог
Семья и жизнь
Шарлотка с апельсином: как привнести летнюю свежесть в осенний пирог
Бесподобный пирог «Дары осени» — влюбитесь с первого кусочка. Не шарлотка: много яблок, мало теста — вкусный и простой
Общество
Бесподобный пирог «Дары осени» — влюбитесь с первого кусочка. Не шарлотка: много яблок, мало теста — вкусный и простой
Классическая шарлотка с яблоками: секреты пышного и ароматного пирога
Семья и жизнь
Классическая шарлотка с яблоками: секреты пышного и ароматного пирога
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Семья и жизнь
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
готовка
пироги
рецепт
творог
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рудковская раскрыла диагноз Гном Гномыча
«Букины», слова о Москве, воспитание детей: как живет актер Павел Савинков
Украинский суд арестовал комбата, чьи военные погибли во время награждения
В российском регионе рыси стали нападать на кошек и собак
Власти Литвы признали неспособность МВД бороться с воздушными шарами
Лучший рецепт креветок! Готовим в кляре за 20 минут
Малолетнего пособника террористов арестовали в российском городе
Военэксперт предсказал участь Зеленского в случае побега
Автобус выехал на тротуар и протаранил толпу
Российский военный рассказал, как уничтожили Leopard для Путина
Провинциальный бизнесмен потребовал, чтобы Гордон снес свою беседку
На Украине нашли, через кого заполучить американский СПГ
От Костика до «Гоголя»: фото самых ярких ролей юбиляра Олега Меньшикова
Паспорт РФ, замужество, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак
Российский скульптор «ожил» в комментариях под сообщением о своей смерти
Зеленскому посоветовали приготовить отчет о трате средств
Раскрыто, кто следит за соблюдением прав бойцов СВО в Москве
В Копейске скончался почетный гражданин и бизнесмен
Появилось видео последних секунд полета Ка-226 перед падением в Дагестане
Готовим «ленивый штрудель» в лаваше с грушей и корицей
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.