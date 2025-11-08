Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Приготовление этого десерта не потребует много времени и сил, а результат получится не хуже популярного чизкейка «Нью-Йорк» — такой же нежный и тающий во рту. Попробуйте сделать заливной пирог с творогом в духовке по нашему пошаговому рецепту.
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 160 г;
- жирная сметана — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г;
- разрыхлитель — чайная ложка;
- сливочное масло — 10 г;
- соль — на вкус.
Готовый пирог в духовке должен покрыться румяной корочкой
Для начинки:
- творог (лучше 9%) — 300 г;
- сахар — 80 г;
- яйца — 1 шт.;
- кукурузный крахмал — столовая ложка;
- ванильный сахар — чайная ложка;
- лимонная цедра — чайная ложка;
- соль — на вкус.
Способ приготовления
- Начните с начинки. Творог положите в боул и смешайте с яйцом, обычным и ванильным сахаром, крахмалом и солью. Пройдитесь по смеси блендером до однородной массы.
- Отправьте к смеси лимонную цедру и хорошо перемешайте. Не убирайте в холодильник.
- Для теста взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте к ним сметану, а затем просеянную с разрыхлителем муку. Хорошо перемешайте ингредиенты — должна получиться консистенция густой сметаны.
- По форме для выпекания пройдитесь сливочным маслом и присыпьте мукой бортики. Влейте в нее половину теста, а затем распределите творожную начинку. Сверху полейте остатками теста — начинка должна оказаться полностью под ним.
- Выпекайте полчаса в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне. Пирог должен покрыться румяной корочкой.
- Готовому десерту дайте остыть в форме 10 минут, переложите на большую тарелку и подавайте на стол.
Любители мака могут попробовать приготовить по нашему рецепту катламу — традиционный татарский десерт с маковой начинкой.