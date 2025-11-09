Иран и Россия заключили соглашение о торговле по морю

Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали соцсети X. Он добавил, что стороны уже определили общую структуру и рамки будущего проекта, а детали и официальный текст соглашения представят в течение месяца.

Иран и Россия договорились создать первый совместный консорциум морских перевозок, — написал Джалали.

Он заявил, что эта договоренность была достигнута в ходе переговоров сторон в Махачкале 6–7 ноября, в которых участвовали представители крупных компаний и власти обеих стран. Джалали добавил, что главной целью нового консорциума является развитие торговли, транспортировки и транзита между Россией и Ираном.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что иранская сторона демонстрирует прогресс при подготовке к строительству железнодорожной линии Решт — Астара. Отмечается, что отрезок пути разрабатывается в рамках Западного маршрута МТК «Север — Юг».

До этого вице-премьер сообщил, что осмотрел инфраструктуру маршрута «Север — Юг» на границе Ирана и Азербайджана. Речь идет о пунктах пропуска, строящихся для дальнейшего развития МТК.