Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 21:34

Иран и Россия заключили соглашение о торговле по морю

Иран и Россия договорились создать первый совместный морской консорциум

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали соцсети X. Он добавил, что стороны уже определили общую структуру и рамки будущего проекта, а детали и официальный текст соглашения представят в течение месяца.

Иран и Россия договорились создать первый совместный консорциум морских перевозок, — написал Джалали.

Он заявил, что эта договоренность была достигнута в ходе переговоров сторон в Махачкале 6–7 ноября, в которых участвовали представители крупных компаний и власти обеих стран. Джалали добавил, что главной целью нового консорциума является развитие торговли, транспортировки и транзита между Россией и Ираном.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что иранская сторона демонстрирует прогресс при подготовке к строительству железнодорожной линии Решт — Астара. Отмечается, что отрезок пути разрабатывается в рамках Западного маршрута МТК «Север — Юг».

До этого вице-премьер сообщил, что осмотрел инфраструктуру маршрута «Север — Юг» на границе Ирана и Азербайджана. Речь идет о пунктах пропуска, строящихся для дальнейшего развития МТК.

Россия
Иран
торговля
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стармеру намекнули на неотложные дела в Британии
«Только в бинокль»: Израиль отверг помощь Турции по Газе
Россия пошла навстречу казахстанским дальнобойщикам
Иран и Россия заключили соглашение о торговле по морю
«Душа болит»: Гришаева высказалась о смерти Симонова
Пугачева дала один совет молодежи
В Новой Зеландии горит парк, где снимали «Властелин колец»
Президент Колумбии обвинил США в провале политики «мир через силу»
Антипенко, обстрелы Белгорода, новая любовь: как живет актриса Юлия Такшина
Дагестанский полковник стал Героем России
Россиянам рассказали, кому положены налоговые льготы в 2025 году
В Раде раскрыли, чем обернулись для Украины репрессии Зеленского
К поискам пропавшей в Турции россиянки подключился аппарат президента
В Сочи разыскивают участников свадебного дрифта
Раскрыто, зачем зять Трампа прибыл в Израиль
Пять заключенных погибли во время тюремного бунта
Для бойцов СВО предложили создать брачное агентство
В Подмосковье нашли тело погибшего 14-летнего зацепера из Лобни
Медицинский вертолет разбился в американском штате Теннесси
Стало известно, кто оказался пятым «пассажиром» разбившегося Lamborghini
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.