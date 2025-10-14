Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 октября 2025 в 16:49

Оверчук осмотрел инфраструктуру коридора на границе Ирана и Азербайджана

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что осмотрел инфраструктуру Западного маршрута международного транспортного коридора «Север — Юг» на границе Ирана и Азербайджана. Речь идет о пунктах пропуска, строящихся для дальнейшего развития МТК. Как отметил Оверчук, вместе с ним инфраструктуру осмотрел азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев, передает ТАСС.

Хотел бы отметить очень доброжелательный и рабочий подход иранской стороны к нашей делегации и к тому, как Иран развивает международный транспортный коридор «Север — Юг», — сказал Оверчук.

Он обратил внимание, что большинство стоящих в очереди на въезд в Азербайджан из Ирана грузовиков являются российскими. По мнению Оверчука, «это очень хорошо». Он назвал это свидетельством тесных торгово-экономических связей между странами.

Ранее Россия, Азербайджан и Иран договорились работать над увеличением объема перевозок по транспортному коридору «Север — Юг». Стороны намерены создать рабочую группу, которая в течение трех месяцев подготовит план действий по реализации запланированных мероприятий.

Алексей Оверчук
Азербайджан
Иран
Баку
Тегеран
