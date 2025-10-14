Оверчук указал на прогресс при подготовке строительства линии Решт — Астара

Иранская сторона демонстрирует прогресс при подготовке к строительству железнодорожной линии Решт — Астара, заявил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Отмечается, что отрезок пути разрабатывается в рамках Западного маршрута МТК «Север — Юг».

Иранская сторона ознакомила нас с ходом выполнения тех обязательств, которые взяты иранской стороной в рамках реализации строительства Решт-Астара. Мы видим тот прогресс, который сейчас осуществляется здесь, в Иране, в части подготовки к строительству, — сообщил Оверчук.

По словам вице-премьера, у России, Ирана и Азербайджана есть план по увеличению перевозок по транспортному коридору «Север — Юг» до 15 млн тонн. Для реализации амбициозной идеи необходима координация усилий сторон, добавил Оверчук.

Ранее вице-премьер сообщил, что осмотрел инфраструктуру маршрута «Север — Юг» на границе Ирана и Азербайджана. Речь идет о пунктах пропуска, строящихся для дальнейшего развития МТК. Как отметил Оверчук, вместе с ним инфраструктуру осмотрел азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев.