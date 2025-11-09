Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 21:12

Президент Колумбии обвинил США в провале политики «мир через силу»

Петро: политика Трампа «мир через силу» провалилась

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Концепция «мира через силу», продвигаемая США, не оправдала себя, заявил президент Колумбии Густаво Петро в интервью журналу Time. По словам политика, этот подход лишь усилил международные конфликты и ослабил глобальную систему безопасности.

Международный порядок, основанный на правилах, трещит по швам. Ужасающие конфликты, которые политика «мира через силу» администрации [президента США Дональда] Трампа не смогла разрешить, стали нормой во многих регионах мира, — сказал Петро.

Политик также раскритиковал санкции и угрозы Трампа, когда глава Белого дома назвал его «нарколидером». По словам Петро, Колумбия добилась рекордных объемов конфискации кокаина. Президент добавил, что продолжит курс на «тотальный мир» и сотрудничество с ЕС в борьбе с наркотрафиком.

Ранее Петро предупредил США, что даст отпор в случае вмешательства во внутренние дела страны. Он использовал образ ягуара, пробуждающегося при нападении на кондора, чтобы подчеркнуть решимость Колумбии. Президент также напомнил о способности колумбийцев противостоять даже самым сильным врагам.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Колумбия
США
Дональд Трамп
Густаво Петро
