09 ноября 2025 в 21:44

«Только в бинокль»: Израиль отверг помощь Турции по Газе

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидит Газу «только в бинокль», написал в соцсети Х министр обороны Израиля Исраэль Кац. Так он отреагировал на возможное участие сил Стамбула в международном стабилизационном контингенте в секторе Газа.

Израиль силен и ничего не боится. Газу ты сможешь увидеть только в бинокль, — написал Кац.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция направит в сектор Газа мобильные жилые модули, ранее использовавшиеся для размещения граждан после землетрясения. Глава государства уточнил, что специалисты работают над организацией транспортировки контейнеров, которые обеспечат временное жилье палестинцам на период восстановительных работ.

До этого власти сектора Газа рассказали, что с момента вступления в силу соглашения о перемирии Израиль направил в регион 3,2 тыс. грузовых автомобилей с гуманитарными грузами, что составляет лишь 24% от оговоренного объема. По их информации, вместо предусмотренных 600 грузовиков ежесуточно пропускается в среднем лишь 145 транспортных средств.

