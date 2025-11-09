Эрдоган анонсировал масштабную помощь жителям Газы

Турция направит в сектор Газа мобильные жилые модули, ранее использовавшиеся для размещения граждан после землетрясения, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства уточнил, что специалисты работают над организацией транспортировки контейнеров, которые обеспечат временное жилье палестинцам на период восстановительных работ, передает ILKHA .

Сейчас в Газе стоят палатки. Очевидно, что эти люди не могут жить в палатках вечно. Я сказал своим коллегам: «Если необходимо, давайте отправим в регион имеющиеся у нас контейнеры», — заявил Эрдоган.

Ранее власти сектора Газа заявили, что с момента вступления в силу соглашения о перемирии Израиль направил в регион 3,2 тыс. грузовых автомобилей с гуманитарными грузами, что составляет лишь 24% от оговоренного объема. По их информации, вместо предусмотренных 600 грузовиков ежесуточно пропускается в среднем лишь 145 транспортных средств.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан по завершении встречи министров иностранных дел семи мусульманских государств в Стамбуле заявил о невыполнении Израилем обязательств по пропуску гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, страна нарушает условия перемирия и не обеспечивает въезд согласованного количества грузовых автомобилей в анклав.