Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 12:51

Эрдоган анонсировал масштабную помощь жителям Газы

Эрдоган заявил о планах поставить в Газу временные дома-контейнеры

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Турция направит в сектор Газа мобильные жилые модули, ранее использовавшиеся для размещения граждан после землетрясения, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства уточнил, что специалисты работают над организацией транспортировки контейнеров, которые обеспечат временное жилье палестинцам на период восстановительных работ, передает ILKHA .

Сейчас в Газе стоят палатки. Очевидно, что эти люди не могут жить в палатках вечно. Я сказал своим коллегам: «Если необходимо, давайте отправим в регион имеющиеся у нас контейнеры», — заявил Эрдоган.

Ранее власти сектора Газа заявили, что с момента вступления в силу соглашения о перемирии Израиль направил в регион 3,2 тыс. грузовых автомобилей с гуманитарными грузами, что составляет лишь 24% от оговоренного объема. По их информации, вместо предусмотренных 600 грузовиков ежесуточно пропускается в среднем лишь 145 транспортных средств.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан по завершении встречи министров иностранных дел семи мусульманских государств в Стамбуле заявил о невыполнении Израилем обязательств по пропуску гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, страна нарушает условия перемирия и не обеспечивает въезд согласованного количества грузовых автомобилей в анклав.

Турция
Реджеп Тайип Эрдоган
сектор Газа
помощь
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 ноября, фото, видео
В ДНР рассказали, чем вынуждены заниматься бойцы ВСУ под Красноармейском
В Кремле раскрыли подробности награждения создателей «Буревестника»
«Ягуар пробудится»: Трампа припугнули древним пророчеством
Военкор раскрыл реальные масштабы энергетического коллапса на Украине
В Мьянме снесли больше сотни зданий из-за мошенников
Патриарх наградил представителей власти церковными орденами
«Негативный сигнал»: стало известно о тревожном для Зеленского жесте Запада
Названо место проведения церемонии прощания с Владимиром Симоновым
«Появятся нескоро»: в Кремле оценили «Буревестник» и «Посейдон»
Баня загорелась в жилом комплексе российского города
Погода в Москве в понедельник, 10 ноября: ждать ли заморозков и снега
«Наше вооружение лучше»: Лавров намекнул на кризис в ВПК США
В США раскрыли шокирующую правду о доходах Meta от мошеннической рекламы
Песков раскрыл, проводили ли Россия и Китай ядерные испытания
Лавров рассказал об одержимости Запада секретами России в одной сфере
Выживший в огненном ДТП с Lamborghini раскрыл подробности аварии
Умер художник-концептуалист Булатов
В Госдуме пригрозили ВСУ ответом на повреждение энергосистемы Белгорода
«Это последний раз»: Симоньян высказалась о съемках на фоне химиотерапии
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.