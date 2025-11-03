Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 17:23

Мусульманские страны призвали Израиль одуматься на фоне блокады Газы

МИД Турции обвинил Израиль в срыве поставок гумпомощи в Газу

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль не выполняет своих обязательств по пропуску гумпомощи в Газу, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам встречи министров семи мусульманских стран в Стамбуле. По его словам, страна нарушает режим прекращения огня и не допускает в сектор оговоренное количество грузов, передает Al Jazeera.

Израиль должен прекратить нарушения режима прекращения огня. Он также не выполняет свои обязанности по обеспечению доставки гуманитарной помощи, — подчеркнул Фидан.

Министр отметил, что в Газу ежедневно должно въезжать около 600 грузовиков с гуманитарной помощью и 50 цистерн с топливом, однако, по его словам, на практике такое количество туда не поступает. По его данным, с момента объявления прекращения огня израильская сторона уже убила около 250 жителей Газы. Фидан призвал международное сообщество усиливать давление на Израиль.

Глава турецкого МИД также добавил, что мусульманским странам еще предстоит решить, будут ли они направлять своих военных в состав Международных стабилизационных сил — структуры, которую планируют создать в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. Эти силы должны будут обеспечивать безопасность в секторе Газа.

Ранее власти Газы сообщили, что Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня направил в сектор Газа 3,2 тысячи грузовиков с гуманитарной помощью и товарами — это лишь 24% от оговоренного объема. Они отметили, что вместо предусмотренных 600 грузовиков в сутки пропускается в среднем только 145.

Хакан Фидан
Турция
Израиль
гумпомощь
сектор Газа
