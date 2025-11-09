Россия пошла навстречу казахстанским дальнобойщикам

Срок пребывания в России без регистрации для казахстанских грузоперевозчиков увеличится до 180 дней, сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана. Договоренность была достигнута на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами.

Срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней, — говорится в сообщении.

Новая норма действует с 1 января 2025 года. Как подчеркнули в пресс-службе, она создала трудности для казахстанских перевозчиков. Им приходится чаще выезжать из России, что снижает эффективность и увеличивает расходы компаний.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил о готовности расширять военное сотрудничество с Казахстаном, подчеркнув его важность для стабильности в Центральной Азии. Он также отметил высокий уровень взаимодействия в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.