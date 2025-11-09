Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 21:37

Россия пошла навстречу казахстанским дальнобойщикам

Россия готова увеличить срок пребывания водителей из Казахстана до 180 дней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Срок пребывания в России без регистрации для казахстанских грузоперевозчиков увеличится до 180 дней, сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана. Договоренность была достигнута на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами.

Срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней, — говорится в сообщении.

Новая норма действует с 1 января 2025 года. Как подчеркнули в пресс-службе, она создала трудности для казахстанских перевозчиков. Им приходится чаще выезжать из России, что снижает эффективность и увеличивает расходы компаний.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил о готовности расширять военное сотрудничество с Казахстаном, подчеркнув его важность для стабильности в Центральной Азии. Он также отметил высокий уровень взаимодействия в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

Россия
Казахстан
дальнобойщики
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стармеру намекнули на неотложные дела в Британии
«Только в бинокль»: Израиль отверг помощь Турции по Газе
Россия пошла навстречу казахстанским дальнобойщикам
Иран и Россия заключили соглашение о торговле по морю
«Душа болит»: Гришаева высказалась о смерти Симонова
Пугачева дала один совет молодежи
В Новой Зеландии горит парк, где снимали «Властелин колец»
Президент Колумбии обвинил США в провале политики «мир через силу»
Антипенко, обстрелы Белгорода, новая любовь: как живет актриса Юлия Такшина
Дагестанский полковник стал Героем России
Россиянам рассказали, кому положены налоговые льготы в 2025 году
В Раде раскрыли, чем обернулись для Украины репрессии Зеленского
К поискам пропавшей в Турции россиянки подключился аппарат президента
В Сочи разыскивают участников свадебного дрифта
Раскрыто, зачем зять Трампа прибыл в Израиль
Пять заключенных погибли во время тюремного бунта
Для бойцов СВО предложили создать брачное агентство
В Подмосковье нашли тело погибшего 14-летнего зацепера из Лобни
Медицинский вертолет разбился в американском штате Теннесси
Стало известно, кто оказался пятым «пассажиром» разбившегося Lamborghini
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.