Водители легковушек получают штрафы из-за хитрости владельцев грузовиков

В России сложилась ситуация, при которой владельцы легковых автомобилей массово получают штрафы на суммы до 600 тыс. рублей за нарушения, совершенные грузовым транспортом. Проблема возникла из-за использования дальнобойщиками подложных номерных знаков, зарегистрированных на частные автомобили, пишет газета «Известия».

Мошенническая схема приобрела массовый характер после расширения сети автоматических пунктов весогабаритного контроля и ужесточения санкций за превышение допустимой массы груза. Недобросовестные перевозчики устанавливают на грузовики номера-дублеры, которые совпадают с реальными номерными знаками легковых автомобилей. Это позволяет им избегать ответственности за нарушения, поскольку постановления о штрафах поступают законным владельцам легковушек.

Пострадавшим автовладельцам приходится обращаться в судебные инстанции для оспаривания неправомерно вынесенных постановлений. В Ространснадзоре пояснили, что не выносят постановлений, если на фотофиксации запечатлен легковой автомобиль, однако система АПВГК не всегда корректно определяет тип транспортного средства.

Ранее сообщалось, что российские власти готовятся ужесточить наказания за экономические преступления. В итоге штрафы по таким статьям, как мошенничество и уклонение от налогов, могут вырасти в полтора-два раза. Предложенные изменения касаются десятков положений Уголовного кодекса.