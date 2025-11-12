Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 07:53

Водители легковушек получают штрафы из-за хитрости владельцев грузовиков

«Известия»: владельцы легковых авто получают штрафы за нарушения грузовиков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России сложилась ситуация, при которой владельцы легковых автомобилей массово получают штрафы на суммы до 600 тыс. рублей за нарушения, совершенные грузовым транспортом. Проблема возникла из-за использования дальнобойщиками подложных номерных знаков, зарегистрированных на частные автомобили, пишет газета «Известия».

Мошенническая схема приобрела массовый характер после расширения сети автоматических пунктов весогабаритного контроля и ужесточения санкций за превышение допустимой массы груза. Недобросовестные перевозчики устанавливают на грузовики номера-дублеры, которые совпадают с реальными номерными знаками легковых автомобилей. Это позволяет им избегать ответственности за нарушения, поскольку постановления о штрафах поступают законным владельцам легковушек.

Пострадавшим автовладельцам приходится обращаться в судебные инстанции для оспаривания неправомерно вынесенных постановлений. В Ространснадзоре пояснили, что не выносят постановлений, если на фотофиксации запечатлен легковой автомобиль, однако система АПВГК не всегда корректно определяет тип транспортного средства.

Ранее сообщалось, что российские власти готовятся ужесточить наказания за экономические преступления. В итоге штрафы по таким статьям, как мошенничество и уклонение от налогов, могут вырасти в полтора-два раза. Предложенные изменения касаются десятков положений Уголовного кодекса.

штрафы
дальнобойщики
грузовики
обман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти хотят внедрить для выпускников медвузов отработки до трех лет
Названа стоимость самого дешевого билета на «Щелкунчика»
Москвичам пообещали зимнюю погоду на следующей неделе
Россия проиграла суд по делу о строительстве здания посольства
Юрист раскрыл, отправят ли похитителей бордер-колли в тюрьму
«Обглодали до костей»: судмедэксперт назвал три варианта пропажи Усольцевых
Готовим теплицу к сезону: простая уборка и дезинфекция для богатого урожая
Новый котел для ВСУ, коллапс логистики: новости СВО к утру 12 ноября
Вернулся в РФ, а сим-карта не работает: что случилось, как вернуть связь
В СК отреагировали на жуткий инцидент с травмированием ребенка из-за купюры
Водители легковушек получают штрафы из-за хитрости владельцев грузовиков
Землю накрыла очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 ноября: инфографика
Губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область
Овечкин отличился в матче против «Каролины»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 ноября
Германия нашла способ расторгнуть контракт с российским «Ямалом»
Стало известно, сколько БПЛА сбили в российским небе за ночь
ВСУ начали сбрасывать российским бойцам купюры со «взрывными» QR-кодами
Скумбрия, маринованная в кетчупе! Очень просто и вкусно
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.