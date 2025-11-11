До 5 млн: в РФ могут повысить штрафы за экономические преступления

Российские власти готовятся ужесточить наказания за экономические преступления. В итоге штрафы по таким статьям, как мошенничество и уклонение от налогов могут вырасти в полтора-два раза. Предложенные изменения касаются десятков положений Уголовного кодекса. NEWS.ru объясняет, как это отразится на рядовых россиянах.

Как могут вырасти штрафы за экономические преступления

Минюст планирует ужесточить наказания для бизнесменов. В ведомстве намерены увеличить верхние планки штрафов по уголовным статьям за экономические преступления, таким как мошенничество или уклонение от уплаты налогов. Соответствующий законопроект получил одобрение правительственной комиссии.

Поправки существенно ужесточают финансовую ответственность за преступления в сфере экономики, увеличивая размеры штрафов в несколько раз.

Основные изменения, предложенные Минюстом:

Нарушение авторских прав (ст. 146 УК РФ): максимальный штраф планируется увеличить в пять раз — с 200 тыс. до 1 млн рублей. В случае причинения особо крупного ущерба штраф вырастет с 500 тыс. до 2,5 млн.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ): нижний порог штрафа повышается со 120 тыс. до 150 тыс. рублей, а верхний — с 300 тыс. до 500 тыс. При этом максимальная сумма наказания по этой статье может достигать 1,5 млн рублей вместо прежних 1 млн.

Причинение имущественного ущерба путем обмана (ст. 165 УК РФ): штраф будет увеличен более чем в два раза — до 700 тыс. рублей (ранее — 300 тыс.). В особо тяжких случаях он может составить до 4 млн.

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ): максимальный штраф могут повысить в пять раз — с 300 тыс. до 1,5 млн рублей. За деяние, причинившее особо крупный ущерб, он вырастет с 500 тыс. до 2,5 млн.

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ): штраф увеличивается до 1,5 млн рублей (вместо 300 тыс.). Если деяние причинило особо крупный ущерб, то максимальное наказание составит 5 млн рублей вместо прежних 1 млн.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ): штраф повышается с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ): штрафы будут составлять от 500 тыс. до 1,5 млн рублей (вместо 200-500 тыс.), а в случае особо крупного ущерба — до 5 млн.

Как экономисты оценили предложения Минюста об увеличении штрафов

Возможное повышение штрафов не является тревожным сигналом, сказал экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев. По его словам, хорошо, что финансовая составляющая в системе наказаний за ненасильственные преступления усиливается при условии, что вина будет доказана.

Такой подход, по мнению собеседника NEWS.ru, свидетельствует о том, что первостепенная задача властей — получить компенсацию в бюджет.

Николаев также обратил внимание на другую сторону законопроекта — повышение порогов для определения крупного и особо крупного ущерба.

«Это действие направлено в противоположную сторону, в сторону послабления, так как более серьезное наказание будет наступать при достижении более высокой финансовой планки», — отметил он.

По мнению адвоката и эксперта Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрия Григориади, в основу данной реформы заложен ключевой принцип: экономическое преступление — экономическое наказание. В беседе с NEWS.ru эксперт назвал этот подход долгожданным трендом.

По словам Григориади, на протяжении многих лет в обществе и в правоприменительной практике доминировал карательный уклон, при котором тюремное заключение считалось универсальным решением. Эксперт подчеркнул, что отправлять человека в колонию за такие преступления, как, например, мошенничество при получении кредита (ст. 159.1 УК РФ) — несоразмерная мера, приносящая больше вреда, чем пользы.

«Новая инициатива предлагает гораздо более гибкую и справедливую систему, выгодную всем сторонам», — подчеркнул он.

Как предложения Минюста об увеличении штрафов могут затронуть рядовых россиян

По словам Григориади, многие опасаются, что невыплата штрафа автоматически приведет к тюрьме, но это не так. Он отметил, что предложения Минюста предусматривают умный план Б для большинства нетяжких экономических статей. Неуплата штрафа заменяется не лишением свободы, а обязательными или исправительными работами.

«Осужденный все равно не в тюрьме. Государство получает общественно-полезный труд, а осужденный отрабатывает свой долг», — объяснил эксперт.

Григориади привел пример мошеннических действий при получении кредита (под действие статьи «Мошенничество» может попасть человек, который берет кредит, заведомо предоставляя банку ложные сведения. — NEWS.ru).

«Раньше у суда был сложный выбор. Теперь у него появится ясная и справедливая альтернатива: „Обманул банк на 50 тыс. рублей? Вот тебе штраф в 200 тыс.“, — заключил адвокат.

