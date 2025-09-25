Штрафы за отсутствие ОСАГО по камерам: когда их введут на самом деле, суммы

Штрафы за отсутствие ОСАГО по камерам: когда их введут на самом деле, суммы

Владельцев автомобилей без ОСАГО с ноября начнут отслеживать на дорогах с помощью камер фотовидеофиксации. Но штрафовать пока не будут, успокаивают юристы. Поправки, которые определяют, как именно это будет происходить, предположительно, вступят в силу с 1 сентября 2026 года. NEWS.ru рассказывает, как наказывают за отсутствие полиса сейчас, что изменится в ноябре и чего ожидать водителям в 2026 году.

Как планируют наказывать водителей за отсутствие ОСАГО

Владельцев автомобилей без полиса ОСАГО начнут отслеживать на дорогах с помощью камер фотовидеофиксации. Штрафовать за отсутствие гражданской автостраховки их будут не более одного раза в сутки. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 23 сентября. Поправки могут вступить в силу 1 сентября 2026 года.

Закон в текущей формулировке позволяет штрафовать водителей несколько раз в сутки. За месяц «по счетчику» может набежать сумма, сопоставимая с размером месячной зарплаты. Штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, но при повторном нарушении — от 3000 до 5000 рублей.

С 1 марта 2025 года полис ОСАГО был исключен из пакета документов при регистрационных действиях, что «обостряет необходимость скорейшего введения альтернативного механизма контроля», отметили авторы законопроекта.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Будут ли водителей «штрафовать» по камерам в 2025 году

Минфин РФ рассчитывает в ближайшее время начать эксперимент по контролю за наличием полисов ОСАГО через дорожные камеры. А проверки должны быть запущены к 1 ноября текущего года, согласно поручению президента России Владимира Путина.

Член Ассоциации юристов России, управляющий партнер «Юридической компании „ШАГИ“ Андрей Шарков называет это решение логичным шагом.

«С одной стороны, страховщики обладают одним из самых сильных лобби в стране, с другой — автоматизация становится ключевым принципом развития», — отмечает собеседник NEWS.ru. По его словам, формально никаких ограничений для автоматической фиксации управления автомобилем без ОСАГО нет уже сейчас.

По мнению члена Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгении Безмаленко, вплоть до вступления поправок в силу РФ ждет тестовый период применения фотофиксации отсутствия ОСАГО без назначения штрафов.

Иными словами, опасаться проезжать под камерами без полиса водителям не стоит. Но лучше (что правильно и законно), чтобы он все-таки был.

Сколько сейчас водителей ездит без полиса

По данным Российского союза автостраховщиков, в 2024 году в России доля авто без ОСАГО составила почти 8%. В Финансовом университете их число оценивают в 10%.

Лидер антирейтинга — Ингушетия, где 75% водителей выезжают на дороги, не имея обязательной страховки. В Чечне этот показатель составляет 44%, а в Дагестане и Северной Осетии — по 42%. Причем в Дагестане наблюдается не снижение, а рост числа водителей, игнорирующих ОСАГО (+3,8% с 2023 года). В антитоп-5 «бесполисных» регионов также вошла Тува с показателем 28,6%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По оценкам члена Общественного совета при МВД Игоря Моржаретто, в России примерно 3–4 млн человек ездят без полиса ОСАГО.

Как сейчас проверяют наличие ОСАГО

Автоматической проверки полиса по камерам в настоящее время нет.

Наличие у водителей обязательной страховки автогражданской ответственности вручную проверяют сотрудники ГИБДД. Инспекторы смотрят полис, когда останавливают автовладельца для проверки документов, если он нарушил ПДД или после аварии.

Водитель обязан предъявить страховку в бумажном или электронном виде. Электронный полис можно открыть на экране телефона или распечатать и держать его копию у себя в машине. Если полис бумажный — необходимо предъявить оригинал.

Причем у сотрудника ГИБДД нет обязанности проверять наличие ОСАГО по базам данных (в частности, по единой базе Национальной страховой информационной системы — НСИС), отмечают эксперты. «Он вправе оштрафовать водителя, если у него на руках нет бумажного или электронного полиса ОСАГО», — говорит Евгения Безмаленко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По ее словам, отсутствие полиса ОСАГО является «длящимся правонарушением». И каждая новая фиксация нарушения — это основание для назначения штрафа. Как уже говорилось выше, сейчас ограничений по количеству штрафов в сутки нет. «Но если штрафов за длящееся правонарушение назначено несколько, а у нарушителя не было объективной возможности оформить полис ОСАГО в кратчайшие сроки, то назначение штрафов возможно оспорить в суде», — объясняет юрист.

Читайте также:

Водителей без ОСАГО выявят видеокамеры

«Водители опять — новая нефть»: Лысаков о муках водителей с ОСАГО и каско

Настоящее и будущее ОСАГО. Что ждет автовладельцев?