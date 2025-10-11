За что штрафуют водителей в Москве: скидки при уплате, изъятие прав

Москва — город с плотным трафиком, сложной инфраструктурой и одной из самых развитых в мире систем фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Водители часто получают «письма счастья» со штрафами. Согласно статистическим данным, их львиная доля концентрируется вокруг трех типов нарушений. Они формируют портрет типичного московского лихача. За какие нарушения чаще всего наказывают автовладельцев в столице — в материале NEWS.ru.

Как фиксируют нарушения ПДД

По статистике МВД, подавляющее большинство нарушений правил дорожного движения в стране фиксируют не инспекторы ГИБДД, а дорожные камеры. На них приходится 93% всех штрафов. На российских дорогах установлено 31,9 тыс. камер. Их большая часть работает в столичном регионе.

«Сегодня в городе установлено 3,8 тыс. комплексов фотовидеофиксации, которые распознают нарушения на дорогах. Они размещены в местах аварийности и там, где водители часто не соблюдают ПДД, — заявил руководитель московского департамента транспорта Максим Ликсутов. — Благодаря этому столица остается одним из самых безопасных городов в России для всех участников дорожного движения».

Какое самое распространенное нарушение ПДД в Москве

По данным московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД), 53% нарушений ПДД в Москве связаны с превышением скорости. 11,4 млн штрафов были выписаны только за первые семь месяцев 2025 года.

Если учесть, что в столице и области зарегистрировано около 9 млн автомобилей, то в среднем каждый водитель хотя бы раз в год получает штраф за нарушение правил. Из них 98% — это превышение скорости на 20–40 км/ч.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему превышение скорости представляет большую опасность для водителей и пассажиров

Физика неумолима: даже незначительное превышение скорости значительно увеличивает тормозной путь и силу удара при столкновении. На скорости 60 км/ч тормозной путь составляет около 25 метров, на 80 км/ч — порядка 40. Эти лишние 15 метров могут отделять жизнь от трагедии. Превышение скорости чаще всего становится причиной серьезных ДТП, поскольку водителю не хватает расстояния для остановки.

Какие действуют штрафы в 2025 году

С 1 января 2025 года в России ужесточили наказание за множество нарушений ПДД, в том числе за превышение скорости (статья 12.9 КоАП РФ).

Превышение на 20–40 км/ч: штраф вырос с 500 до 750 рублей (со скидкой 25% — 562,5).

Превышение на 40–60 км/ч: 1500–2250 рублей (было 1000–1500).

Превышение на 60–80 км/ч: 3000–3750 рублей (было 2000–2500).

Превышение более чем на 80 км/ч: штраф вырос до 7500 рублей (было 5000).

Кроме того, за превышение скорости на 60 км/ч и более водителя могут лишить прав. Это произойдет, если его остановит инспектор ГИБДД (если нарушение зафиксирует камера, то придет только штраф). За превышение скорости на 60 км/ч можно остаться без прав на 4–6 месяцев, на 80 км/ч — на шесть месяцев.

Законом предусмотрено более суровое наказание за повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч в течение года — лишение прав на 12 месяцев. Если нарушение зафиксирует камера, то водителю придется заплатить штраф 7500 рублей, при этом скидка не предоставляется.

Как водители нарушают требования дорожной разметки

Еще 14% нарушений (3,1 млн случаев) — нарушение требований дорожной разметки. Чаще всего водители пересекают сплошную линию разметки и наезжают на разметку островков. Эти нарушения особенно опасны, когда сочетаются с превышением скорости. Такая гремучая смесь нередко приводит к лобовым столкновениям и другим тяжелым авариям.

Пересечение сплошной линии — это часто осознанный риск. Водитель, видя впереди медленно движущийся автомобиль, решается на обгон и игнорирует запрещающую разметку. Он также пытается объехать пробку по свободным полосам и пролезть раньше всех.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как штрафуют водителей за пересечение сплошной линии разметки и выезд на встречную полосу

Штрафы за эти нарушения в 2025 году также ощутимо выросли. За выезд на полосу встречного движения в нарушение разметки водителю придется заплатить 7500 рублей (ранее было 5000). Кроме того, возможно лишение прав, если автовладельца остановит инспектор ГИБДД. При повторном нарушении у водителя могут изъять права на срок до года (ст. 12.15 КоАП).

Пересечение сплошной линии разметки, не связанное с выездом на встречку (например, для объезда препятствия), карается штрафом в размере 1500–2250 рублей. За движение по обочине водителю придется раскошелиться на 2250 рублей.

За пересечение сплошной при перестроении (без выезда на встречку, например, при повороте направо со второй полосы) взимается штраф в размере 750 рублей в соответствии с ч.1 с. 12.16 КоАП.

Как штрафуют водителей за использование телефона, непристегнутый ремень безопасности и езду без ближнего света фар

Третье место занимает группа нарушений, связанных с пренебрежением базовыми требованиями безопасности. В эту категорию входят непристегнутый ремень безопасности, езда без ближнего света фар и использование телефона за рулем. Они составляют 1,9 млн нарушений (9% от всех штрафов).

Еще недавно инспекторы практически не штрафовали водителей за использование телефона во время движения. Однако камеры стали выявлять это нарушение. Они фиксируют, когда автовладелец разговаривает по телефону, приложив аппарат к уху, и держит смартфон в руках и, например, читает сообщения или вводит адрес в системе навигации.

В пункте 2.7 ПДД говорится о том, что «водителю запрещается пользоваться телефоном во время движения» — то есть не только разговаривать по нему. Штраф за это нарушение — 1500 рублей.

Камеры также фиксируют водителей, которые не пристегиваются ремнями безопасности. Статистические данные свидетельствуют о том, что они снижают риск гибели в ДТП в несколько раз. Тем не менее некоторые водители и пассажиры по-прежнему игнорируют этот простейший способ защиты. С января 2025 года штраф за это нарушение значительно увеличился и составляет 1500 рублей (ранее — 1000).

Важный нюанс: если ехать непристегнутым продолжительное время, то можно получить несколько штрафов, так как каждая камера на маршруте может зафиксировать это нарушение.

Кроме того, современные камеры фиксируют машины, которые едут без включенного ближнего или дневных ходовых огней, которые являются обязательными в светлое время. Считается, что фары значительно повышают заметность автомобиля на дороге, что важно в условиях мегаполиса. Штраф за это нарушение составляет 500 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще нарушения фиксируют камеры

Камеры также фиксируют нарушения требований дорожных знаков (8% от общего числа) и правил проезда перекрестков (3%).

За эти проступки водителям грозят существенные штрафы. Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора или красный свет водитель заплатит 1500 рублей (ранее — 1000), за повторное нарушение — 7500. Выезд на «вафельную» разметку, где запрещено останавливаться более пяти секунд, карается штрафом в 1000 рублей.

Что делать водителю, получившему штраф

Если вы согласны с тем, что нарушили ПДД, то лучше сразу заплатить штраф. Сейчас водителю предоставляется скидка 25%, если это сделать в первые 30 дней с момента вынесения постановления (а не с даты, когда вы получили письмо на почте или решили зайти на сайт «Госуслуги»).

Если вы уверены, что не нарушали правил, то штраф можно обжаловать. На это водителю дается 10 дней. Можно подать заявление на портале mos.ru, через «Госуслуги», по почте или лично, обратившись в подразделение Госавтоинспеции.

