Умные камеры для ОСАГО запустят в двух российских городах Аксаков: Москва и Петербург первыми перейдут на контроль ОСАГО через камеры

Москва, Санкт-Петербург и другие субъекты с интенсивным движением станут пилотными регионами, где начнут контролировать наличие полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он выразил мнение, что нововведение начнет действовать в скором будущем, передает ПРАЙМ.

Это будет в разных регионах, потому что многие регионы хотели бы эту практику реализовать. Естественно, это Москва, Санкт-Петербург, поскольку здесь дороже транспортное происшествие. Движение очень сложное, и понятно, что здесь в первую очередь надо такие идеи реализовывать, — рассказал Аксаков.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов рассказал, что законопроект о штрафах за отсутствие полисов ОСАГО примут к 1 ноября, но не факт, что система начисления штрафов сразу заработает. По его словам, первое время система будет действовать в тестовом режиме, без вынесения штрафных постановлений.

До этого стало известно, что в будущем штрафы за управление автомобилем без полиса ОСАГО могут взиматься за каждое нарушение. Сейчас камеры фиксируют отсутствие страховки и выписывают штраф в размере 500 рублей, но не чаще одного раза в сутки на автомобиль.