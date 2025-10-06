В ГД предложили штрафовать за отсутствие ОСАГО больше одного раза в сутки

В будущем штрафы за управление автомобилем без полиса ОСАГО могут взиматься за каждое нарушение, зафиксированное камерами, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас камеры фиксируют отсутствие страховки и выписывают штраф в 500 рублей, но не чаще одного раза в сутки на автомобиль, передает ТАСС.

Вполне возможно, когда практика наработается с использованием камер по определению, есть ли полис ОСАГО или нет, то из-за каждого нарушения будет взиматься штраф, — сказал Аксаков.

Председатель комитета ГД предложил ввести штрафы за каждое попадание под камеры. Он считает правильным решением наказывать тех, кто ездит без полисов ОСАГО.

Также по словам Аксакова, сейчас обсуждается сокращение периода использования полиса ОСАГО для водителей такси. По его словам, в настоящее время полис можно оформить на срок до 10 дней, а в будущем планируется значительное уменьшение этого срока — вплоть до одного дня.

