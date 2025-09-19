Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 07:15

Автоюрист раскрыла способ законно получить красивый номер

Автоюрист Соловьева заявила, что красивый номер можно купить вместе с машиной

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Автомобилисты могут законно получить красивый номер на машину при продаже или покупке авто, заявила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева. По ее словам, есть и другие способы, например, написать соответствующее заявление.

При продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока — как правило, до одного года, — уточнила она.

Ранее автомобильный юрист Дмитрий Славнов предупредил, что за нечитаемые номера водитель может быть лишен прав на три месяца или получить штраф в размере пяти тысяч рублей. Это касается тех автолюбителей, которые пытаются намеренно скрыть госномер.

До этого стало известно, что с 1 ноября 2025 года в России в полном объеме начнет работать проверка полиса ОСАГО по камерам. Как рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, сейчас без таких полисов ездят порядка 7–10% автовладельцев.

