Автоюрист раскрыла способ законно получить красивый номер

Автомобилисты могут законно получить красивый номер на машину при продаже или покупке авто, заявила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева. По ее словам, есть и другие способы, например, написать соответствующее заявление.

При продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока — как правило, до одного года, — уточнила она.

Ранее автомобильный юрист Дмитрий Славнов предупредил, что за нечитаемые номера водитель может быть лишен прав на три месяца или получить штраф в размере пяти тысяч рублей. Это касается тех автолюбителей, которые пытаются намеренно скрыть госномер.

До этого стало известно, что с 1 ноября 2025 года в России в полном объеме начнет работать проверка полиса ОСАГО по камерам. Как рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, сейчас без таких полисов ездят порядка 7–10% автовладельцев.