Россиянам рассказали, в каких случаях за нечитаемый номер машины лишат прав Автоюрист Славнов: за намеренное сокрытие номера могут лишить прав

За нечитаемые номера водитель может быть лишен прав, предупредил автомобильный юрист Дмитрий Славнов. По его словам, переданным агентством «Татар-информ», это касается тех автолюбителей, которые пытаются намеренно скрыть госномер.

Некоторые водители прикрепляют листочек на номер или вовсе используют так называемые номера-перевертыши, когда, стоит нажать кнопочку, номер отвалится. <…> Наказание — штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав сроком от одного до трех месяцев, — заявил юрист.

Ранее стало известно, что с 1 ноября 2025 года в России в полном объеме начнет работать проверка полиса ОСАГО по камерам. Как рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, сейчас без таких полисов ездят порядка 7–10% автовладельцев.