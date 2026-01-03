Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 18:23

Юрист ответил, как защититься от использования своих фото в соцсетях

Юрист Салкин: граждане могут обжаловать в суде использование их фото в соцсетях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Граждане могут обжаловать в суде использование их фото на фейковых аккаунтах в соцсетях, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, за фейки с чужими изображениями можно обязать злоумышленников выплатить компенсацию.

Если от имени человека распространяют порочащие сведения, в суде можно добиваться опровержения и запрета дальнейшего распространения, а также взыскания компенсации. Когда поддельный профиль используется для обмана — например, «занимают деньги» у знакомых, выманивают переводы или доступы, — речь может идти уже о мошенничестве, — заявил Салкин.

Юрист отметил, что пострадавшим нужно сразу фиксировать наличие аккаунтов с их фотографиями. По его словам, следующими шагами должны быть жалоба администрации сайта и заявление в полицию при наличии состава преступления.

Первое, что нужно сделать жертве, — оперативно зафиксировать доказательства: в идеале через нотариальный осмотр интернет-страницы. Далее следует подать жалобу администрации сайта или соцсети на подмену личности, добиваться блокировки страницы и удаления публикаций. Если есть признаки преступления (вымогательство, хищение денег, взлом, угрозы), нужно подать заявление в полицию и приложить все собранные материалы, — заключил Салкин.

Ранее юрист Олег Зернов заявил, что звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа. По его словам, это не является нарушением.

россияне
соцсети
юристы
советы
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Словакии набросились на США из-за атаки на Каракас
Обстановка около президентского дворца в Каракасе попала на видео
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США
Названа возможная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле
Невестка певицы Валерии встретила Новый год в обертке из-под подарка
Страшная авария унесла жизни мужчины и ребенка под Челябинском
КПРФ высказала свое отношение к ударам США по Венесуэле
На Украине принудительно эвакуируют 3 тыс. детей
Два россиянина погибли после рокового разворота на машине
Под Петербургом задержали утопившего людей капитана без прав
У Долиной отменился крупный концерт
Два маленьких мальчика попали в смертельную ловушку на замерзшей реке
Дмитриев рассказал, чем богата Венесуэла
Лисий бум в Подмосковье привел к печальным последствиям для местных зайцев
Еще одного фигуранта в деле экс-замначальника управления МО арестовали
В 2025 году 83 российских велогонщика получили нейтральный статус
«Мы позволим»: Трамп распорядился нефтью из Венесуэлы после захвата Мадуро
Кержаков раскрыл, что его разочаровало в 2025 году
Россия призвала США освободить Мадуро
Полиция нашла тела мужчины и двух женщин, отравившихся наркотиками
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.