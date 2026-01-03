Юрист ответил, как защититься от использования своих фото в соцсетях

Граждане могут обжаловать в суде использование их фото на фейковых аккаунтах в соцсетях, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, за фейки с чужими изображениями можно обязать злоумышленников выплатить компенсацию.

Если от имени человека распространяют порочащие сведения, в суде можно добиваться опровержения и запрета дальнейшего распространения, а также взыскания компенсации. Когда поддельный профиль используется для обмана — например, «занимают деньги» у знакомых, выманивают переводы или доступы, — речь может идти уже о мошенничестве, — заявил Салкин.

Юрист отметил, что пострадавшим нужно сразу фиксировать наличие аккаунтов с их фотографиями. По его словам, следующими шагами должны быть жалоба администрации сайта и заявление в полицию при наличии состава преступления.

Первое, что нужно сделать жертве, — оперативно зафиксировать доказательства: в идеале через нотариальный осмотр интернет-страницы. Далее следует подать жалобу администрации сайта или соцсети на подмену личности, добиваться блокировки страницы и удаления публикаций. Если есть признаки преступления (вымогательство, хищение денег, взлом, угрозы), нужно подать заявление в полицию и приложить все собранные материалы, — заключил Салкин.

