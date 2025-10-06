Клуб «Валдай»
В Госдуме рассказали о работе над гибкими вариантами ОСАГО

Депутат Аксаков: ОСАГО для таксистов могут сократить до одного дня

В настоящее время обсуждается сокращение периода использования полиса ОСАГО для водителей такси, рассказал журналистам в Госдуме депутат Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас полис можно оформить на срок до 10 дней, а в будущем планируется значительное уменьшение этого срока — вплоть до одного дня.

Мы очень много поработали, в том числе и по тому, как люди могли бы использовать полисы ОСАГО в своей работе, поскольку раньше нужно было покупать полис за целый год и, соответственно, платить относительно большие суммы за использование этого полиса. Сейчас мы его сократили уже до 10 дней. Мы обсуждаем вопрос [о сокращении] практически до одного дня, — прокомментировал Аксаков.

По его словам, водители такси теперь смогут оплачивать страховой полис только за те часы, когда они реально используют автомобиль для работы. Раньше им приходилось покупать полис на целый год, что было менее выгодно и неудобно для некоторых категорий водителей.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил программу предоставления служебного жилья педагогам, работающим в школах более 10 лет. Это жилье можно будет приватизировать после 15 лет службы.

