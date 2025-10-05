В Госдуме предложили выдавать жилье учителям Депутат Нилов предложил выдавать жилье учителям после 10-15 лет работы

Для педагогов, которые проработали в образовательных учреждениях продолжительное время, должна быть запущена государственная программа по обеспечению жильем, говорится в обращении главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, передает РИА Новости. Документ направлен на рассмотрение министру просвещения Сергею Кравцову и в Минстрой России.

Представляется логичным внедрение государственной программы поддержки, направленной на предоставление служебного жилья с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10-15 лет работы в школе, — цитирует агентство текст документа.

В обращении также отмечается, что отдельного рассмотрения заслуживает вопрос предоставления жилья опытным педагогам со стажем работы более 25 лет. Инициатива приурочена к предстоящему профессиональному празднику — Дню учителя, который отмечается в России 5 октября.

Ранее член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов заявил, что оклад российских педагогов должен как минимум в два раза превышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Все надбавки следует начислять сверх этой суммы.