05 октября 2025 в 14:03

В Госдуме предложили выдавать жилье учителям

Депутат Нилов предложил выдавать жилье учителям после 10-15 лет работы

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для педагогов, которые проработали в образовательных учреждениях продолжительное время, должна быть запущена государственная программа по обеспечению жильем, говорится в обращении главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, передает РИА Новости. Документ направлен на рассмотрение министру просвещения Сергею Кравцову и в Минстрой России.

Представляется логичным внедрение государственной программы поддержки, направленной на предоставление служебного жилья с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10-15 лет работы в школе, — цитирует агентство текст документа.

В обращении также отмечается, что отдельного рассмотрения заслуживает вопрос предоставления жилья опытным педагогам со стажем работы более 25 лет. Инициатива приурочена к предстоящему профессиональному празднику — Дню учителя, который отмечается в России 5 октября.

Ранее член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов заявил, что оклад российских педагогов должен как минимум в два раза превышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Все надбавки следует начислять сверх этой суммы.

учителя
жилье
депутаты
Госдума
Россия
