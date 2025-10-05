Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 08:38

В Совфеде назвали оклад, который должен быть минимумом для учителей

Сенатор Гибатдинов: оклад учителей должен составлять не менее двух МРОТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оклад российских педагогов должен как минимум в два раза превышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов. При этом он подчеркнул, что все надбавки следует начислять сверх этой суммы, передает ТАСС.

Считаю необходимым закрепить норму: минимальный оклад для учителей должен составлять не менее двух МРОТ, а все надбавки и стимулирующие выплаты должны начисляться уже сверх этой суммы, — заявил Гибатдинов.

Он признал, что нередко зарплата учителей оказывается даже ниже минимального размера оплаты труда, что недопустимо. По словам Гибатдинова, это принижает значение труда педагогов. Кроме того, такая картина снижает престиж профессии, от которой зависит будущее всей страны.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление российским педагогам по случаю их профессионального праздника. Глава государства отметил особую значимость учительской профессии для развития страны.

