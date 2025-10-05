Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 00:32

Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Президент России Владимир Путин направил поздравление российским педагогам по случаю их профессионального праздника, сообщили на сайте Кремля. В своем обращении глава государства отметил особую значимость учительской профессии для развития страны.

Искренне рад поздравить с Днем учителя всех педагогов нашей огромной страны и поблагодарить за ваш непростой, очень ответственный и благородный труд. Вы отдаете свои силы и энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее, — заявил Путин.

Президент акцентировал внимание на общественном признании педагогической деятельности, требующей особой мудрости и душевных качеств. Также он добавил, что День учителя пробуждает теплые чувства у миллионов граждан разных поколений.

Ранее стало известно, что к преподавателям, принимающим подарки стоимостью свыше трех тысяч рублей, могут быть применены дисциплинарные меры воздействия. В случаях, когда презент используется как условие для получения высокой оценки, такие действия квалифицируются как взятка.

учителя
школы
Владимир Путин
поздравления
