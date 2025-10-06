Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 17:56

Автоэксперт высказался о законопроекте по штрафам за отсутствие ОСАГО

Автоэксперт Шкуматов: система штрафов за отсутствие ОСАГО не заработает сразу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Законопроект о штрафах за отсутствие полисов ОСАГО примут к 1 ноября, но не факт, что система начисления штрафов сразу заработает, заявил автоэксперт Петр Шкуматов. По его словам, сказанным «Ридусу», первое время система будет действовать в тестовом режиме без вынесения штрафных постановлений.

Если она и заработает, то в каком-то тестовом режиме, без вынесения штрафных постановлений, — заявил Шкуматов.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что в будущем штрафы за управление автомобилем без полиса ОСАГО могут взиматься за каждое нарушение. По его словам, сейчас камеры фиксируют отсутствие страховки и выписывают штраф в размере 500 рублей, но не чаще одного раза в сутки на автомобиль.

До этого сообщалось, что с 1 ноября 2025 года в России в полном объеме начнет работать проверка полиса ОСАГО по камерам. Как рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, сейчас без таких полисов ездят порядка 7–10% автовладельцев.

автоэксперты
законы
штрафы
ОСАГО
