Стоимость ремонта машин выросла на 30%: цены на запчасти, на чем сэкономить

В 2022 году многие автовладельцы опасались, что с запчастями возникнут проблемы и ремонтировать машины станет просто нечем. Однако быстро стало ясно, что детали есть. Тем не менее на них выросли цены. Что происходит в 2025 году на рынке автозапчастей, почему доля неоригинала увеличивается, возможны ли проблемы с ремонтом европейских или японских автомобилей — в материале NEWS.ru.

Средний чек за ремонт машины стал больше, чем в прошлом году

Результаты исследования компании Fit Service показали, что за последние 12 месяцев стоимость обслуживания и ремонта популярных в России моделей выросла на треть. Так, средний чек, который стали получать владельцы Lada Kalina в середине 2025 года, составил 11 тыс. рублей. Это на 38% больше, чем в 2024 году. Например, ремонт чешской Skoda Octavia подорожал на 34%, до 13 900.

Средний чек на ремонт Lada Priora в 2025 году составляет 7900 рублей (плюс 31%). Также значительно подорожало обслуживание Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus и Lada различных моделей.

Средний чек за ремонт машин во втором квартале 2025 года (данные Fit Service)

Lada Kalina — 11 040 рублей (+38%)

Skoda Octavia — 13 928 рублей (+34%)

Lada Vesta — 10 345 рублей (+31%)

Volkswagen Polo — 12 482 рубля (+30%)

Lada Granta — 9 635 рублей (+25%)

Kia Rio — 9 465 рублей (+22%)

Hyundai Solaris — 10 091 рубль (+20%)

Ford Focus — 13 023 рубля (+16%)

Lada 2114 — 7 059 рублей (+4%)

Lada Priora — 7 464 рубля (+3%)

Машины стареют

Рост цен на автосервисах говорит не только о том, что запчасти или услуги мастеров по ремонту дорожают. Как пояснила директор Fit Service Татьяна Овчинникова, средний чек на самые популярные модели увеличивается из-за того, что автомобили становятся старше. Последние Volkswagen Polo, Skoda Octavia или Kia Rio были выпущены в России зимой 2022 года. Сейчас этим автомобилям уже как минимум три года.

Чем старше машина, тем более сложные и дорогие ремонтные работы ей требуются. По данным Авто.ру, средний возраст самых популярных на рынке автомобилей в 2025 году достиг отметки 9,9 года. Это на восемь месяцев больше, чем в 2024-м.

«Десять лет — это много для любой машины. Есть водители, которые мало ездят на автомобиле. Но я бы ориентировался на 20 тыс. км в год. То есть за пять лет машина — и это не такси или какой-то корпоративный парк — проезжает 100 тыс. км. За 10 лет — 200 тысяч. При таком пробеге может сломаться все что угодно. И подвеска, и вариатор, и даже двигатель», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

Среднегодовой пробег самых популярных автомобилей в возрасте 3–7 лет (по количеству объявлений на «Авито Авто» за июль 2024-го — июнь 2025)

Модель Среднегодовой пробег, тыс. км Kia Sportage 16,3 Hyundai Creta 16,5 Lada Granta 18,6 Lada Vesta 19,5 Kia Rio 20,5 Toyota Camry 21,0 Skoda Rapid 21,3 Hyundai Solaris 21,5 Volkswagen Polo 22,7 Lada Largus 24,6

Почему дорожают запчасти для машин

Одна из главных причин подорожания запчастей и ремонта машин — это усложнение цепочек поставок.

«Раньше представительство, например, дочка концерна Volkswagen AG, завозило детали на центральный склад в подмосковном Чехове. Причем их цена для России могла быть ниже, чем для Германии. Российский офис объяснял штаб-квартире, что страна не самая богатая и жестить не стоит. К складской цене свою маржу „прикручивал“ дилер, но все равно получалось терпимо для потребителей. Сейчас купить запасные части на региональном складе нельзя. Логистика стала дорогой: чтобы не попасть под санкции, схемы рисуют довольно кривые», — пояснил NEWS.ru шеф-редактор автомобильного маркетплейса Fresh Сергей Шерстенников.

При этом цены на запчасти в 2025 году остаются стабильными.

«На какие-то позиции рост есть, но что-то дешевеет. Это нормальная ситуация. Резких взлетов, как в 2022 году, уже нет. Тогда воздушный фильтр в закупке вечером стоил 343 рубля, а на следующее утро — 580. Мы специализируемся на ремонте коробок передач DSG от Volkswagen. Я вижу по своим позициям, что подорожание запчастей в 2025 году есть, но на 10–15%, не больше. Сейчас все дорожает — ЖКХ, бензин, увеличивается стоимость рабочей силы. И автосервисы, и поставщики запчастей тоже вынуждены увеличивать стоимость услуг», — пояснил NEWS.ru руководитель петербургской компании «DSG-сервис» автоэксперт Евгений Гульчин.

Иногда цена на ремонт растет не из-за подорожания «железа», а из-за того, что иностранные партнеры увеличивают для российских клиентов стоимость доступа к IT-программам. «Сложные блоки управления для DSG почти не подорожали. Но недавно резко выросла стоимость доступа к программному обеспечению. Был доступ за 20$ за два дня к одной программе, а сейчас он стоит $35», — рассказал Гульчин.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), который формирует справочники средней стоимости запчастей (по ним рассчитываются выплаты по полисам ОСАГО), цены на автомобильные детали в последнее время стабильны.

Начиная с марта 2025 года они увеличились лишь на 1,9% (с декабря 2024-го по март 2025 года цены выросли на 1,2%, с сентября 2024-го по декабрь 2024 года — на 0,5%).

Повышение стоимости деталей на 1,9% — это усредненные данные. Например, запчасти для Citroen подорожали за три месяца на 13,8%, на Peugeot — на 12,9%. Кроме того, в цене прибавили детали для Nissan (+4,3%) и Hyundai (+3,9%). Стоимость запчастей для ряда марок, наоборот, снизилась: Ford (-3%), Volvo (-3,5%).

«Продолжается заметное снижение средних цен на запасные части к автомобилям китайского производства: Omoda (-2,8%), Chery (-4%), Geely (-8,5%)», — отметили в РСА.

Оригинал — это только для богатых

Одним из главных трендов 2025 года является отказ автовладельцев европейских, японских и корейских марок от оригинальных запчастей. «Раньше оригинал ставили гораздо чаще. Но в последнее время клиенты говорят, что оригинальные запчасти стоят очень дорого. Поэтому мы в основном работаем с качественными неоригинальными деталями», — пояснил Гульчин.

Оригинальные детали, которые продаются в фирменной упаковке автопроизводителя, сейчас ставят в основном на китайские автомобили. «При обслуживании европейских, японских или корейских машин с пробегом покупатели раньше, как правило, выбирали неоригинал — он был заметно дешевле. А сейчас — тем более. Даже те компании, которые еще ведут свою деятельность в России, начинают поставлять к нам запчасти СТМ (собственной торговой марки). По сути, это тот же оригинал, но под другим именем, что, видимо, защищает автопроизводителей от потенциальных санкций. Например, у Mazda есть запчасти под брендом MZD, а у Subaru — Symmetric 4 Parts», — пояснил Гайдукевич.

Кроме того, исчез один из основных стимулов покупки оригинальных запчастей — сохранение гарантии или так называемой постгарантийной сервисной поддержки.

Владельцы автомобилей группы Volkswagen могли получить существенную скидку на ремонт в качестве жеста доброй воли и после окончания срока действия гарантии — как приз за лояльность. Сейчас таких «плюшек» нет», — пояснил Шерстенников.

В результате пропал смысл переплачивать в два-три раза за оригинальный стартер или помпу системы охлаждения. «Зачем вам „вечная игла для примуса“ в виде оригинала? Предположим, оригинальный стартер отработал 12 лет. Зачем вам новый с таким же сроком службы, до 2037 года? Пусть другой стартер, который стоит вдвое дешевле, отработает 7 лет. Затем вы, возможно, продадите машину», — добавил Шерстенников.

