С 1 сентября права подорожают вдвое: можно ли заменить прямо сейчас

С 1 сентября 2025 года получение водительских удостоверений, номеров и регистрация автомобиля значительно подорожает. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Сколько будет стоить оформление прав, можно ли обменять документ уже сейчас и что такое автоматическое продление водительского удостоверения — в материале NEWS.ru.

Увеличение госпошлин: конкретные цифры

Главное изменение, которое коснется подавляющего большинства автомобилистов, — это повышение государственной пошлины за выдачу национального водительского удостоверения. Сейчас она составляет 2 тысячи рублей, а с 1 сентября возрастет до 4 тысяч.

Как пояснили в правительстве, пошлины не повышались с 2015 года, и с тех пор инфляция составила около 100%.

«Предлагаемые ставки госпошлин позволят на более справедливых основаниях компенсировать затраты, которые несут государственные органы при оказании соответствующих документационных услуг. Новые ставки пошлин не создают дополнительной нагрузки на отрасли экономики», —заявили в кабмине.

При этом в документе о повышении госпошлин есть один интересный нюанс. В нем сказано, что увеличиваются пошлины как за права «старого» образца, так и «нового». Изготовление последних обойдется в 6 000 рублей вместо нынешних 3 000.

На самом деле никаких «новых» прав пока еще не выдают. Впервые про них заговорили еще в 2018 году. Тогда предполагалось, что в водительском удостоверении нового образца будут электронный чип и QR-код, которые позволят инспекторам ГИБДД при проверке мгновенно получать всю информацию о водителе и его автомобилях.

Кроме того, 1 сентября подорожает регистрация автомобиля в ГИБДД. Например, стоимость выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) увеличится с 500 до 1500 рублей. Пошлина за паспорт транспортного средства (ПТС) вырастет с 800 до 1200 рублей, а за выдачу регистрационных знаков с 2 000 до 3 000.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько стоит регистрация автомобиля в ГИБДД

Сейчас С 1 сентября 2025 года Выдача госномеров на автомобиль 2 000 3 000 Выдача свидетельства о регистрации 500 1 500 Выдача паспорта транспортного средства 800 1 200 Внесение изменений в ПТС 350 525

Подорожают и международные водительские права — пошлина за их выдачу возрастет с 1 600 рублей до 3 200.

Нужно ли менять водительские права уже сейчас

Права стоит менять уже сейчас, если их срок действия истекает в ближайшие месяцы или вы планируете их замену по другим причинам. Если вы успеете это сделать в августе, то сэкономите 2 тысячи рублей.

Когда надо менять права?

Чаще всего права меняют по окончании срока действия. В России удостоверение дают водителям только на 10 лет, после чего нужно получать новое. Кроме того, следует менять права при получении новой фамилии, повреждении документа (если, например, невозможно прочитать какую-либо информацию), а также при изменении состояния здоровья водителя (снизилось зрение и требуются очки).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что нужно сделать для замены прав?

Сначала необходимо получить медицинскую справку формы 003-В/у. Права можно поменять и без медсправки, но в этом случае в новом документе проставят старый срок действия. Поэтому лучше прийти в ГИБДД с медсправкой и сразу получить новый документ на 10 лет. В зависимости от категории водительского удостоверения (от этого зависит число необходимых врачей) и региона, она будет стоить примерно от 3 000 до 8 000 рублей.

Кроме того, потребуются старое водительское удостоверение (если оно есть) и квитанция об оплате госпошлины. Заявление о замене прав удобнее всего подавать через «Госуслуги». Можно также обратиться в МФЦ или в подразделение ГИБДД.

Что такое автоматическое продление водительских прав

В 2022 году ГИБДД впервые разрешила водителям не менять права по окончании десятилетнего срока их действия. Тогда его автоматически продлили на три года. Водителями разрешили ездить до августа 2025 года с удостоверениями, которые заканчивались в августе 2022-го.

Потом эту льготу продлевали для водительских прав, срок действия которых завершался в 2023, 2024 и 2025 годах.

Однако есть один важный нюанс, на который водители могут не обратить внимание, — автоматическое продление прав может быть только однократным.

Если в удостоверении написано, что срок его действия заканчивается в августе 2022 года, то в 2025-м их обязательно нужно будет заменить. Иначе инспектор ГИБДД при проверке документов будет считать вас водителем, управляющим машиной без действующих прав. Согласно статье 12.7 КоАП, за это нарушение оштрафуют на 5-15 тыс. рублей. Кроме того, машину могут эвакуировать на штрафстоянку.

Если в удостоверении написано, что срок окончания действия документа — 2023, 2024 или 2025 год, то пока водителям можно не беспокоиться. Права были продлены на три года (их нужно будет менять в 2026, 2027 и 2028 годах соответственно).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Есть еще один важный нюанс — автоматическое продление прав на три года признают только российские сотрудники автоинспекции. Если вы поедете за границу с документом, срок действия которого закончился в 2022–2025 годах, то права будут считаться недействительными. Это может привести к неприятным последствиям в виде крупного штрафа, а также к эвакуации автомобиля.

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