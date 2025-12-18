Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 20:41

Двое россиян прокатились на машине с игрушечным рулем

В Омске оштрафовали водителя, пассажир которого ехал с игрушечным рулем в салоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Двое омичей развлеклись ездой на автомобиле, в салоне которого пассажир держал игрушечный руль, сообщает ГУ МВД России по региону. Шутку зафиксировала камера фотофиксации, а сотрудники ГИБДД выписали владельцу машины штрафы за непристегнутые ремни безопасности.

В салоне транспортного средства помимо водителя находился пассажир с игрушечным рулевым колесом. Но не только своей забавой мужчины привлекли внимание полицейских — оба были не пристегнуты ремнями безопасности. Собственнику транспортного средства направлено официальное уведомление о наложении двух административных штрафов по ст. 12.6 КоАП РФ, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Москве оштрафовали двух мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения пришли в полицию с жалобой на избиение, но сами попали под административную ответственность за нецензурную брань. По информации источника, 31-летний Максим и 32-летний Евгений эмоционально описывали произошедший конфликт в баре, используя матерные выражения при разговоре с дежурным.

штрафы
Омск
водители
ГИБДД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕЦБ отказались «печатать деньги» для кредитования Украины
В ОДКБ заявили, что мир становится принципиально опаснее
ВСУ атаковали дом культуры во время раздачи гумпомощи и ранили человека
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Ведущими «Итогов года с Владимиром Путиным» будут Зарубин и Березовская
«Днем и ночью»: Песков указал на особое качество Путина
Мерц предложил разморозить российские миллиарды в ФРГ для Киева
Стало известно о возможной гибели автогонщика Грега Биффла
Российские войска вклинились в оборону ВСУ в Гуляйполе
Евросоюз не смог помешать сотрудничеству России и Норвегии в рыболовстве
Пушков осудил Нобелевский комитет за поддержку революции в Венесуэле
На Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева
«Фронт трещит по швам»: ситуация на фронтах СВО вечером 18 декабря
Принимавшая роды у блогера в надувном бассейне повитуха отправилась в СИЗО
Лукашенко раскрыл второго важного партнера Белоруссии после России
Литва пригрозила Белоруссии конфискацией грузовиков
Как быстро избавиться от похмелья: 10 проверенных фармацевтических средств
Противники Армянской церкви попытались штурмовать собор
В Кремле пообещали большие неприятности тем, кто покусится на активы России
Двое россиян прокатились на машине с игрушечным рулем
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.