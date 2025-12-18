Двое россиян прокатились на машине с игрушечным рулем В Омске оштрафовали водителя, пассажир которого ехал с игрушечным рулем в салоне

Двое омичей развлеклись ездой на автомобиле, в салоне которого пассажир держал игрушечный руль, сообщает ГУ МВД России по региону. Шутку зафиксировала камера фотофиксации, а сотрудники ГИБДД выписали владельцу машины штрафы за непристегнутые ремни безопасности.

В салоне транспортного средства помимо водителя находился пассажир с игрушечным рулевым колесом. Но не только своей забавой мужчины привлекли внимание полицейских — оба были не пристегнуты ремнями безопасности. Собственнику транспортного средства направлено официальное уведомление о наложении двух административных штрафов по ст. 12.6 КоАП РФ, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Москве оштрафовали двух мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения пришли в полицию с жалобой на избиение, но сами попали под административную ответственность за нецензурную брань. По информации источника, 31-летний Максим и 32-летний Евгений эмоционально описывали произошедший конфликт в баре, используя матерные выражения при разговоре с дежурным.