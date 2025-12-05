Двух москвичей наказали после жалобы полиции на избиение В Москве мужчины матом пожаловались на избиение в баре и получили штрафы

В Москве оштрафовали двух мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения пришли в полицию с жалобой на избиение, но сами попали под административную ответственность за нецензурную брань, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации источника, 31-летний Максим и 32-летний Евгений эмоционально описывали произошедший конфликт в баре, используя матерные выражения при разговоре с дежурным.

Инцидент произошел рано утром 29 ноября, когда друзья, поссорившись с другим посетителем бара, решили написать заявление в ближайшем отделе полиции. Однако вместо помощи они сами оказались задержаны за мелкое хулиганство.

Оба мужчины признали вину в суде и подробно рассказали обстоятельства дела. Судья назначил им административные штрафы, в то время как личность человека, избившего одного из друзей, так и не была установлена.

Ранее сообщалось, что курьер, пнувший пенсионерку в лицо в подземном переходе Новосибирска, состоит на учете у психиатров. По данным источника, врачи считали, что он может жить и работать без ограничений. Однако, как утверждается, состояние молодого человека внезапно ухудшилось.