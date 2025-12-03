Вкуснее, чем шашлык: курицу в духовке на праздники готовлю только так — никогда не пересушивается

Раскрываем секрет приготовления голеней, которые получаются вкуснее, чем шашлык. Курицу в духовке на праздники готовлю только так — никогда не пересушивается!

Вам понадобится: 8–10 куриных голеней, 4 зубчика чеснока, 1 ст. л. сладкой паприки, 1 ч. л. молотого кориандра, 1 ч. л. черного перца, 1.5 ч. л. соли, 3 ст. л. муки. Голени промойте и обсушите. В глубокой миске смешайте специи, выдавите чеснок, добавьте муку и тщательно перемешайте. Обваляйте каждую голень в этой сухой смеси, уложите в форму для запекания плотно друг к другу. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 40–50 минут до румяной хрустящей корочки.

Мука в маринаде — это тот самый секретный ингредиент, который создает невероятно аппетитную хрустящую корочку, сохраняя сочность мяса внутри. Вкус получается насыщенным и ароматным: пикантные нотки чеснока и кориандра идеально сочетаются со сладковатой паприкой, а мясо буквально тает во рту.

