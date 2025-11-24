Изумительная идея порционного горячего на Новый год: мясо с картошкой по-французски с ананасами

Приготовьте на Новый год эффектное и вкусное порционное горячее блюдо, которое оценят все гости. Мясо с картошкой по-французски с ананасами, запеченное в индивидуальных лодочках из пергамента, — просто изумительная идея. Это не только красиво, но и очень удобно.

Вам понадобится: 500 г свиной вырезки, нарезанной тонкими пластинами, 5-6 картофелин, нарезанных тонкими кружками, 1 луковица кольцами, 200 г твердого сыра, 200 г консервированных ананасов кольцами, 300 мл сметаны или майонеза, соль, перец. Из пергамента сверните плотные лодочки, защипнув края листа, и поставьте их в жаропрочную форму. На дно каждой выложите слой картофеля, посолите, затем лук, мясо, снова посолите и поперчите, полейте сметаной, разложите ананасы и обильно посыпьте сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут до румяной сырной корочки и мягкости картофеля.

Вкус получается божественным: нежнейшее мясо, тающая картошка, пикантный сыр и сладковатые сочные ананасы, которые создают неповторимый изысканный баланс. Это блюдо станет главным кулинарным событием праздника!

