Мясо по-баварски «с изюминкой»: беспроигрышный вариант на ужин или праздник

Мясо по-баварски с «изюминкой» — это беспроигрышный вариант сытного блюда на ужин или праздник, секрет вкуса которого кроется в копченом сыре. Он не просто плавится, а создает дымную воздушную корочку, проникая ароматом во все слои.

Вам понадобится: 600 г свиной шеи, 5 картофелин, 2 луковицы, 200 г копченого колбасного сыра, 3 ст. л. сметаны, соль, перец, тмин. Свинину нарежьте тонкими пластинами, картофель — кружочками, лук — кольцами, сыр натрите. В противень выкладывайте слоями: лук, мясо (посолите, поперчите), картофель (посолите), снова лук. Сметану смешайте с тмином и 100 мл воды, залейте блюдо. Сверху плотно покройте копченым сыром — это и есть та самая «изюминка». Запекайте 50–60 минут при 190 °C под фольгой, затем 10 минут без нее для румяной корочки.

Подавайте с квашеной капустой — это блюдо перенесет вас в настоящую Баварию!

