01 ноября 2025 в 20:28

«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Курица под снегом» — это вкуснейшее запеченное на одном противне блюдо из сочной грудки с картошкой в сметане, которое станет настоящим спасением для занятых хозяек.

Вкус этого блюда — невероятно нежный и гармоничный: сочная курица и мягкий картофель пропитываются сметанным соусом, а сырная корочка добавляет пикантности. Сметана делает мясо особенно мягким, а картофель — ароматным и рассыпчатым.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 кг картофеля, 2 луковицы, 400 г сметаны, 150 г твердого сыра, соль, перец, специи по вкусу. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, курицу — небольшими кубиками, лук — полукольцами. Уложите в форму слоями: картофель, лук, курица, повторяя слои, посолите и поперчите каждый слой. Сметану смешайте с 100 мл воды и залейте блюдо. Сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 40–50 минут до золотистой корочки.

Это сытное и при этом не тяжелое блюдо отлично подойдет для семейного ужина и порадует даже самых привередливых едоков.

Ранее стало известно, как приготовить куриную грудку в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин.

