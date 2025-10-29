Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 20:28

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете ли вы, что даже самую сухую куриную грудку можно превратить в нежнейшее блюдо с помощью сырного соуса, который создает эффект томления в собственном соку? Этот быстрый рецепт сочного филе на ужин полюбится вам с первого раза!

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 200 г сливок, 150 г твердого сыра, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте с луком 5–7 минут. Влейте сливки, добавьте тертый сыр, чеснок и специи. Томите под крышкой на медленном огне 10–12 минут.

Вкус получается удивительно гармоничным: нежное куриное мясо в бархатном сливочном соусе с насыщенным сырным вкусом и пикантными нотками чеснока. Сыр плавится, создавая нежную текстуру и золотистую корочку, а сливки предотвращают пересушивание мяса. Это блюдо особенно хорошо с пастой или молодым картофелем, а простота приготовления делает его идеальным для будничного ужина или приема гостей.

Ранее стало известно, как приготовить мясо по-охотничьи — беспроигрышный вариант на ужин. Блюдо выходит очень сытным, к нему даже не требуется гарнир.

Читайте также
Рецепт, который вернул мне веру в курятину — этот маринад меняет правила
Общество
Рецепт, который вернул мне веру в курятину — этот маринад меняет правила
Курицу больше не жарю — есть рецепт проще и сочнее: готовлю ленивый кордон блю с тягучей серединкой
Общество
Курицу больше не жарю — есть рецепт проще и сочнее: готовлю ленивый кордон блю с тягучей серединкой
Морковь, 1 картошка, 1 кабачок и 2 ложки муки нужны для этих обалденных оладий: бегите готовить
Общество
Морковь, 1 картошка, 1 кабачок и 2 ложки муки нужны для этих обалденных оладий: бегите готовить
Такое из фарша вы еще не готовили: элементарный рецепт ужина из простых продуктов
Общество
Такое из фарша вы еще не готовили: элементарный рецепт ужина из простых продуктов
Картофель по-французски. Беру картошку, тыкву и немного сливок — простой и вкусный ужин за 20 минут
Общество
Картофель по-французски. Беру картошку, тыкву и немного сливок — простой и вкусный ужин за 20 минут
курица
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня
ФРС США второй раз за год снизили базовую ставку
Кардашьян выпустила леденцы для женских половых органов
Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище
«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР
Невзоров сказал, что думает о Собчак
Москвич оставил шумным соседям гневное послание
СБУ выявила российского «шпиона» из Британии
Дуров удивился обману в Telegram
Алкоголь, долги, слова об СВО, новая девушка: как живет Сергей Бурунов
Врачи не дали умереть вахтовику, неделю жившему с инсультом
Купянск и Покровск окружены: прекратят ли там стрелять, что сказал Путин
Сирия признала независимость одной самопровозглашенной республики
«Перелом», Покровск, Купянск: ситуация на фронтах СВО вечером 29 октября
Лебедев рассказал об «эпичных» грузовиках на дровах в КНДР
Суд запретил две песни Маурова
Священник объяснил, что делают с записками о здравии и упокоении
Известный мэтр электронной музыки покинул этот мир
Вирусолог назвала эффективный способ профилактики гриппа
В Челябинске умер легендарный «зачетный дед»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.