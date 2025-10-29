Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Знаете ли вы, что даже самую сухую куриную грудку можно превратить в нежнейшее блюдо с помощью сырного соуса, который создает эффект томления в собственном соку? Этот быстрый рецепт сочного филе на ужин полюбится вам с первого раза!

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 200 г сливок, 150 г твердого сыра, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте с луком 5–7 минут. Влейте сливки, добавьте тертый сыр, чеснок и специи. Томите под крышкой на медленном огне 10–12 минут.

Вкус получается удивительно гармоничным: нежное куриное мясо в бархатном сливочном соусе с насыщенным сырным вкусом и пикантными нотками чеснока. Сыр плавится, создавая нежную текстуру и золотистую корочку, а сливки предотвращают пересушивание мяса. Это блюдо особенно хорошо с пастой или молодым картофелем, а простота приготовления делает его идеальным для будничного ужина или приема гостей.

