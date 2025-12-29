Новый год — 2026
Салат «Береза» — обязательно готовьте на Новый год: русский стиль — главный тренд встречи 2026 года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Обязательно приготовьте на Новый год салат «Береза», ведь русский стиль — главный тренд встречи 2026 года.

Вкус получается потрясающим: ароматные грибы, сладковатый чернослив, нежная курица, кисло-сладкий лук, сливочные яйца и свежий огурец создают сложный и гармоничный букет. Это настоящий кулинарный триумф!

Вам понадобится: 300 г шампиньонов (обжарить), 150 г чернослива (запарить, нарезать соломкой), 300 г куриной грудки (отварить и нарезать соломкой), луковица (нарезать полукольцами и замариновать в уксусе с сахаром на 20 минут), 3 яйца (сварить, белки и желтки натереть отдельно), свежий огурец (нарезать тонкой соломкой), майонез. Салат собирайте на плоском блюде, придавая ему форму прямоугольника. Первый слой: жареные грибы. Второй слой: чернослив. Третий слой: курица. Четвертый слой: маринованный лук (отжать). Пятый слой: тертый желток. Шестой слой: огурец. Каждый слой слегка промазывайте майонезом. Затем обильно обсыпьте весь салат тертыми белками, создавая белую основу. Для имитации коры березы приготовьте несколько полосок чернослива и выложите их на белой поверхности салата. Дайте настояться 2–3 часа.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Курочка-умничка»: сочетание продуктов — фантастическое.

