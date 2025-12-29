Новый год — 2026
Готовлю веджибургеры из чечевицы: эти котлетки настолько вкусные, что даже мясоеды просят добавки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы ищете полноценную замену мясной котлете в бургере, которая не разочарует ни вкусом, ни текстурой, этот рецепт — то, что нужно. Котлеты получаются плотными, сочными внутри и с аппетитной поджаристой поверхностью.

400 г чечевицы промываю и высыпаю в глубокую сковороду или сотейник. Добавляю натертую на крупной терке морковь, мелко нарезанную луковицу и 1-2 картофелины, натертые на крупной терке. Заливаю овощи с чечевицей водой так, чтобы она их слегка покрывала. Довожу до кипения, затем убавляю огонь и варю под крышкой 20–25 минут, пока чечевица и овощи не станут полностью мягкими, а жидкость почти не впитается. Готовую массу разминаю толкушкой для пюре до однородной, плотной консистенции. Даю ей немного остыть, затем добавляю яйцо, 1 ч. л. соли, черный или красный перец по вкусу, мелко порубленную кинзу или петрушку, 1 ч. л. сушеного укропа и 100 г панировочных сухарей. Все тщательно вымешиваю. Из полученной массы формирую котлеты желаемого размера. Обжариваю их на разогретой сковороде с растительным маслом по 4-5 минут с каждой стороны до румяной, хрустящей корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

