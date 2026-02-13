США отправят авианосец на Ближний Восток после угроз Трампа

Соединенные Штаты отправят на Ближний Восток авианосец военно-морских сил Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации. Экипаж предупредили об этих планах лишь накануне. Gerald R. Ford присоединится к ударной группе авианосца Abraham Lincoln в Персидском заливе.

Авианосец U.S.S. Gerald R. Ford и корабли сопровождения, дислоцированные в Карибском бассейне, будут отправлены на Ближний Восток и, как ожидается, вернутся в свои порты приписки не ранее конца апреля — начала мая, — говорится в публикации.

Ранее американский президент Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты прибегнут к «очень жестким мерам», если не удастся достигнуть соглашения с Ираном. По его словам, в регион могут отправить авианосец.

По данным WSJ, Министерство обороны США отдало распоряжение о подготовке второй авианосной ударной группы для развертывания на Ближнем Востоке. При этом сам Трамп пока не отдавал официального приказа о переброске сил.