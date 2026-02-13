Мощный снежный циклон над Москвой сняли из космоса

Роскосмос показал в Telegram-канале снимок снежного циклона над Москвой. Его засняли спутники «Электро-Л».

На опубликованной фотографии видно, что циклон накрыл почти всю территорию Центральной России. Из-за него в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности. В Роскосмосе добавили, что 12 февраля был запущен на орбиту еще один спутник, подобный «Электро-Л» и который будет помогать в составлении метеорологических прогнозов.

Ранее сообщалось, что около 80 рейсов задержали во Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за снегопада. В частности, в первом аэропорту отложили вылет 21 самолета, 10 воздушных судов не смогли приземлиться вовремя. В Шереметьево на отправление задержали 12 рейсов, а на прибытие — 10. В то же время в Домодедово не смогли вылететь 12 воздушных судов, а совершить посадку — семь.

До этого специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается переменчивая погода с осадками в смешанной фазе — мокрый снег и дождь прогнозируются 13 и 14 февраля. Температура воздуха поднимется до оттепели.