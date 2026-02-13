Синоптик предупредил москвичей о погодном сюрпризе в пятницу Синоптик Леус: оттепель до +3 градусов придет в Москву и Подмосковье 13 февраля

Первая в этом году оттепель придет в Московский регион в пятницу, 13 февраля, заявил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. По его словам, столица попадет под влияние теплого сектора циклона, центр которого в середине дня выйдет в районы Калининградской области.

В такой ситуации в регионе пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди, в начале дня осадки местами еще могут быть сильными, — подчеркнул он.

Температура воздуха составит до +1...+3 градусов, по области — от −1 до +4 градусов. В субботу, 14 февраля, жителей Москвы и Подмосковья ожидает небольшой мокрый снег с дождем. Ночью столбики уличных термометров покажут около +2 градуса, днем — 1-3 градуса тепла, резюмировал специалист.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что климатическая весна придет в Москву только в апреле. Март по-прежнему будет холодным и с обильными осадками в виде снега. При этом в выходные дни на следующей неделе, 21 и 22 февраля, в столицу вернутся морозы с температурой до −13 градусов днем и −18 градусов ночью, уточнил метеоролог.