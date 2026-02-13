Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 09:02

Бефстроганов как в ресторане — запросто: идеальный рецепт нежного мяса в сливочном соусе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот бефстроганов получается таким же вкусным, как в хорошем ресторане. Мясо — мягкое и сочное, соус — густой, сливочный, с лёгкой томатной ноткой. Готовлю по этому рецепту — и всегда получается идеально. Отличный вариант для сытного обеда или ужина, который нравится всей семье.

Ингредиенты: говядина — 400 г, репчатый лук — 1 шт., растительное масло — для жарки, сливочное масло — небольшой кусочек, сметана 20% — 100 г, томатная паста — 1 ст. л., мука — 1,5 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, вода — 300 мл и немного для доливания.

Говядину нарезают тонкими полосками поперёк волокон. На сковороде разогревают растительное масло со сливочным, быстро обжаривают мясо до румяной корочки и перекладывают в сторону. В той же сковороде обжаривают нарезанный полукольцами лук до мягкости, возвращают мясо, посыпают мукой и хорошо перемешивают. Добавляют томатную пасту, сметану, вливают воду, солят и перчат. Соус доводят до кипения, уменьшают огонь и тушат 25–35 минут до мягкости мяса, при необходимости подливая воду. Подают бефстроганов с картофельным пюре, рисом, гречкой или макаронами — получается сытно, нежно и очень по-домашнему.

Ранее мы делились рецептом круче любых беляшей. Шанежки с мясом — улитки просто пальчики оближешь, а готовятся за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких экспериментов с мукой! Классика: картошка, лук, яйцо. Жарю на раскаленном масле — и деруны получаются как ажурные кружева
Общество
Никаких экспериментов с мукой! Классика: картошка, лук, яйцо. Жарю на раскаленном масле — и деруны получаются как ажурные кружева
Кебаб со свининой: секретный ингредиент, о котором молчат повара
Семья и жизнь
Кебаб со свининой: секретный ингредиент, о котором молчат повара
Лучший зимний суп: солянка по-сибирски с грибами — наваристая, ароматная и согревающая с первой ложки
Общество
Лучший зимний суп: солянка по-сибирски с грибами — наваристая, ароматная и согревающая с первой ложки
Одна сковорода, 4 ингредиента и 25 минут — этот рецепт спасает, когда нужен быстрый и вкусный ужин
Общество
Одна сковорода, 4 ингредиента и 25 минут — этот рецепт спасает, когда нужен быстрый и вкусный ужин
На 23 Февраля буду готовить свинину «как шашлык на мангале»: сочная, румяная и понравится всем мужчинам
Общество
На 23 Февраля буду готовить свинину «как шашлык на мангале»: сочная, румяная и понравится всем мужчинам
говядина
мясо
простой рецепт
сливки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителя Башкирии арестовали за оскорбительные надписи в адрес участника СВО
Лукашенко посетил военный полигон в Белоруссии
Названо одно из условий успешного ведения бизнеса в 2026 году
Затор образовался на МЦД-2 по техническим причинам
Книжный сервис выяснил, какая пара покорила российских читателей
Задержание членов террористической ячейки в Крыму попало на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 13 февраля: вынос сотни солдат, бои в Купянске
Власти выявили тревожные недочеты после стрельбы в техникуме
Раскрыто состояние пострадавших после налета БПЛА на Волгоградскую область
Военэксперт увидел странности в ракетном ударе ВСУ по России
Удары по Украине сегодня, 13 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кашире построят комплекс по производству куриных яиц
Названо время, за которое ребенок рискует переохладиться в машине
Синоптик рассказал, как выросли сугробы в Москве
В России раскрыли, как Запад подталкивает Москву к ядерным ударам
Дорожные службы дали совет москвичам из-за сильного снегопада
Депутат призвал радикально ужесточить наказание за вовлечение в секты
Суд в Кузбассе отправил под стражу экс-сотрудника СК
Экипаж ДПС прорвал пробку и довез мать с задыхающимся сыном до больницы
Россиян предупредили, какие инфекции передаются через поцелуй
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.