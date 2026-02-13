Бефстроганов как в ресторане — запросто: идеальный рецепт нежного мяса в сливочном соусе

Этот бефстроганов получается таким же вкусным, как в хорошем ресторане. Мясо — мягкое и сочное, соус — густой, сливочный, с лёгкой томатной ноткой. Готовлю по этому рецепту — и всегда получается идеально. Отличный вариант для сытного обеда или ужина, который нравится всей семье.

Ингредиенты: говядина — 400 г, репчатый лук — 1 шт., растительное масло — для жарки, сливочное масло — небольшой кусочек, сметана 20% — 100 г, томатная паста — 1 ст. л., мука — 1,5 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, вода — 300 мл и немного для доливания.

Говядину нарезают тонкими полосками поперёк волокон. На сковороде разогревают растительное масло со сливочным, быстро обжаривают мясо до румяной корочки и перекладывают в сторону. В той же сковороде обжаривают нарезанный полукольцами лук до мягкости, возвращают мясо, посыпают мукой и хорошо перемешивают. Добавляют томатную пасту, сметану, вливают воду, солят и перчат. Соус доводят до кипения, уменьшают огонь и тушат 25–35 минут до мягкости мяса, при необходимости подливая воду. Подают бефстроганов с картофельным пюре, рисом, гречкой или макаронами — получается сытно, нежно и очень по-домашнему.

