Одна сковорода, 4 ингредиента и 25 минут — этот рецепт спасает, когда нужен быстрый и вкусный ужин

Когда нужно накормить семью сытно и вкусно без лишних затрат, этот рецепт выручает постоянно. Базовые продукты есть в каждом холодильнике, а результат впечатляет.

Для ужина мне понадобится: мясо (300 г), картофель (300 г), сыр (100 г), специи, соль, масло для жарки, зелень для подачи.

Мясо нарезаю небольшими кусочками поперек волокон. Разогреваю сковороду с маслом, обжариваю мясо со специями до румяной корочки. Картофель очищаю и нарезаю кубиками среднего размера. Добавляю картофель к мясу, вливаю немного воды (примерно 100 мл), солю, накрываю крышкой и тушу на среднем огне 15-20 минут до мягкости картофеля. Периодически проверяю, чтобы жидкость полностью не выкипела. Перекладываю содержимое сковороды в жаропрочную форму. Сыр натираю на крупной терке и обильно посыпаю сверху. Отправляю в разогретую до 180°C духовку на 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подаю сразу же, прямо в форме, посыпав свежей рубленой зеленью. Идеально сочетается со свежими овощами или легким салатом.

