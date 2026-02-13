Не выбрасывайте кофейную гущу — огород скажет спасибо: простая подкормка усиливает рост растений и улучшает почву

Многие по привычке выбрасывают кофейную гущу, даже не подозревая, что она может стать полезным помощником на огороде. Этот доступный продукт помогает улучшить качество почвы и поддержать рост растений без лишних затрат. Опытные дачники давно используют такой способ для повышения урожайности.

Кофейные остатки содержат азот, калий и магний, которые легко усваиваются растениями. Азот ускоряет рост зелени, калий укрепляет устойчивость культур, а магний участвует в фотосинтезе. Особенно хорошо на такую подкормку реагируют клубника, голубика и розы, так как гуща поддерживает слабокислую среду почвы. Использовать ее можно и как мульчу: рассыпать тонким слоем по грядкам для удержания влаги и защиты корней от перегрева. Запах кофе также отпугивает слизней и муравьев.

Добавление гущи в компост делает удобрение более питательным. Однако важно соблюдать меру и смешивать ее с травой, листвой или компостом, чтобы почва оставалась рыхлой и воздухопроницаемой.

