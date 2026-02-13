Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 08:00

Не выбрасывайте кофейную гущу — огород скажет спасибо: простая подкормка усиливает рост растений и улучшает почву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие по привычке выбрасывают кофейную гущу, даже не подозревая, что она может стать полезным помощником на огороде. Этот доступный продукт помогает улучшить качество почвы и поддержать рост растений без лишних затрат. Опытные дачники давно используют такой способ для повышения урожайности.

Кофейные остатки содержат азот, калий и магний, которые легко усваиваются растениями. Азот ускоряет рост зелени, калий укрепляет устойчивость культур, а магний участвует в фотосинтезе. Особенно хорошо на такую подкормку реагируют клубника, голубика и розы, так как гуща поддерживает слабокислую среду почвы. Использовать ее можно и как мульчу: рассыпать тонким слоем по грядкам для удержания влаги и защиты корней от перегрева. Запах кофе также отпугивает слизней и муравьев.

Добавление гущи в компост делает удобрение более питательным. Однако важно соблюдать меру и смешивать ее с травой, листвой или компостом, чтобы почва оставалась рыхлой и воздухопроницаемой.

Ранее сообщалось, что перед посевом многие дачники стараются подготовить семена, чтобы получить крепкие и дружные всходы. Один старый способ до сих пор остается популярным благодаря простоте и доступности.

Проверено редакцией
Читайте также
Бефстроганов как в ресторане — запросто: идеальный рецепт нежного мяса в сливочном соусе
Общество
Бефстроганов как в ресторане — запросто: идеальный рецепт нежного мяса в сливочном соусе
Одна сковорода, 4 ингредиента и 25 минут — этот рецепт спасает, когда нужен быстрый и вкусный ужин
Общество
Одна сковорода, 4 ингредиента и 25 минут — этот рецепт спасает, когда нужен быстрый и вкусный ужин
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Life Style
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Назван зеленый захватчик сада, против которого бессильна вырубка
Общество
Назван зеленый захватчик сада, против которого бессильна вырубка
Садовый инвентарь как новый: простые домашние способы убрать ржавчину и продлить срок службы инструментов
Общество
Садовый инвентарь как новый: простые домашние способы убрать ржавчину и продлить срок службы инструментов
сады
огороды
советы
лайфхаки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КНДР пригрозила Южной Корее жесткими контрмерами из-за БПЛА
На Украине раскрыли реакцию Зеленского на публикации о выборах
США по ошибке начали лазерную войну против воздушных шаров
Гладков сделал предупреждение белгородцам, одевающимся в камуфляж
Онколог раскрыл, вызывают ли антиперсперанты рак груди
Замужняя учительница забеременела от одного из своих учеников
Синоптик предупредил москвичей о погодном сюрпризе в пятницу
Россиян предупредили о риске отправки «закрашенного» фото банковской карты
Минстрой назвал профессию с зарплатой в 500 тыс. рублей
Около 80 рейсов задержали в трех московских аэропортах
«С сидений унитазов»: глава Минздрава США признался в наркозависимости
Эксперт предупредила о волне атак через поддельные банковские приложения
В России запретят повышать цену товара при рассрочке
«Уставшие и счастливые»: муж Анфисы Чеховой рассказал о первой брачной ночи
Беспилотную стратосферную платформу «Барраж-1» испытали в России
Киев начал использовать слова вместо оружия в Сумской области
Российские «летающие танки» обрушили на ВСУ мощь бетонобойных «Тулумбасов»
Стало известно, какие продукты подешевели сильнее всего в начале февраля
Тренер назвала неочевидный продукт, способный ускорить похудение
«Была на ИВЛ»: дочь звезды «Папиных дочек» рассказала о смерти матери
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.