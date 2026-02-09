Зимняя Олимпиада — 2026
Урожай огурцов и томатов увеличивается почти на треть — простой содовый раствор помогает семенам быстрее прорастать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед посевом многие дачники стараются подготовить семена, чтобы получить крепкие и дружные всходы. Один старый способ до сих пор остается популярным благодаря простоте и доступности. Замачивание семян в содовом растворе помогает ускорить прорастание и заметно повышает будущий урожай.

Пищевая сода помогает размягчить плотную оболочку семян, благодаря чему они быстрее набухают и легче дают ростки. Для приготовления раствора понадобится одна чайная ложка пищевой соды и стакан теплой воды. Важно хорошо размешать порошок до полного растворения. Семена огурцов или томатов опустите в жидкость и оставьте на 12–24 часа.

После замачивания их нужно немного подсушить и посеять обычным способом. Обработанные семена чаще дают крепкие и дружные всходы, лучше переносят перепады температуры и недостаток влаги. Растения формируют более сильную корневую систему и активнее усваивают питательные вещества, что помогает получить богатый и качественный урожай.

Ранее сообщалось, что приближается сезон посева и каждая дачница хочет получить крепкую рассаду. Маленькая хитрость перед посадкой может сильно повысить всхожесть и уберечь растения от болезней. Простые средства из аптеки помогут защитить семена и сэкономить деньги.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
