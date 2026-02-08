Зимняя Олимпиада — 2026
Как вырастить здоровую рассаду без химии — народные методы обработки семян для максимальной всхожести

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Приближается сезон посева, и каждая дачница хочет получить крепкую рассаду. Маленькая хитрость перед посадкой может сильно повысить всхожесть и уберечь растения от болезней. Простые средства из аптеки помогут защитить семена и сэкономить деньги.

Часто мы тратим время на выбор почвы и семян, но забываем про их обработку. На семечках могут быть грибки и бактерии, вызывающие фузариоз, черную ножку и другие болезни. Народные средства, такие как хлоргексидин, йод или перекись водорода, уничтожают вредные микроорганизмы и делают всходы сильнее. Например, хлоргексидин стоит 15 рублей за 100 мл, семена держат в растворе 25 минут — всхожесть растет до 82%. Йод добавляют каплю на стакан воды, перекись разводят 1:1 и держат 15 минут. После обработки важно восстановить полезную микрофлору — фитоспорин отлично справляется с этим.

Ранее сообщалось, что перец многие боятся сеять, считая его слишком капризным. На деле большая часть проблем возникает из-за устаревших мифов, которые давно пора забыть. Если знать несколько простых правил, рассада вырастает крепкой и без лишнего стресса.

