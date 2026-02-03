Три мифа о рассаде перца, которые пугают зря: простые советы, помогающие вырастить крепкие растения без лишних хлопот

Каждую весну замечаю одно и то же: перец многие боятся сеять, считая его слишком капризным. На деле большая часть проблем возникает из за устаревших мифов, которые давно пора забыть. Если знать несколько простых правил, рассада вырастает крепкой и без лишнего стресса.

Первое заблуждение связано с пересадкой. Считается, что перец ее не переносит, но при аккуратных движениях растение почти не реагирует на смену емкости. Гораздо опаснее тяжелыи и холодныи грунт или слишком большои горшок. В таком объеме почва закисает, корням не хватает воздуха, и рост замедляется. Второи миф касается заглубления. Многие боятся засыпать стебель, хотя некоторые сорта легко образуют дополнительные корни. Важно лишь, чтобы земля была теплои и рыхлои.

Для этого заранее готовят лунки, используют прогретыи грунт, добавляют перлит или вермикулит, а иногда кладут на дно перья из старых подушек. Третье заблуждение — постоянная досветка. Перцу достаточно 14 часов света, и только в первые три дня после всходов подсветку оставляют круглосуточно. Если учитывать эти нюансы, рассада будет здоровои и порадует урожаем.

