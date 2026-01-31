Фитофтора — не приговор: как уберечь томаты и собрать богатый урожай без потерь!

Фитофтороз способен испортить урожай томатов, но с ним можно успешно бороться. Хотя полностью устойчивых к болезни сортов не существует, грамотный уход и профилактика заметно снижают риски. Важно помнить: вылечить заражённые растения в разгар плодоношения почти невозможно, поэтому ключевое значение имеет предупреждение болезни.

Чтобы минимизировать угрозу фитофторы, начните с правильной подготовки участка. Выбирайте хорошо освещённые грядки, где не застаивается влага. Не сажайте томаты рядом с картофелем — это повышает риск заражения. Лучшие предшественники для помидоров — огурцы, кабачки, капуста, лук, бобовые и сидераты. При посадке соблюдайте дистанцию: между высокорослыми томатами должно быть 50–60 см, а ширина междурядий — 80–100 см.

Обратите внимание на сорта с повышенной устойчивостью к фитофторе. Например, коктейльный сорт «Жёлтая субмарина» успевает отплодоносить до пика активности грибка. Его небольшие грушевидные плоды (15–20 г) отличаются сладким фруктовым вкусом. Кусты вырастают до двух метров, их формируют в 3–4 побега, а почву вокруг растений мульчируют. Такой подход помогает получить обильный урожай даже в условиях угрозы фитофторы.

Хотите крепкую рассаду томатов, но не хотите возиться с пикировкой и переживать за хрупкие ростки? Есть хитрый способ, который сэкономит время и силы: просто сажайте по два семечка в стакан. Такой метод не только избавляет от стрессового пересаживания, но и стимулирует рост растений — легкая конкуренция идет им только на пользу.