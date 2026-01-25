Рассада томатов без головной боли: два семечка в стакан — и никаких пикировок!

Мечтаете о крепкой рассаде томатов, но не хотите возиться с пикировкой и переживать за хрупкие ростки? Есть хитрый способ, который сэкономит время и силы: просто сажайте по два семечка в стакан. Такой метод не только избавляет от стрессового пересаживания, но и стимулирует рост растений — лёгкая конкуренция идёт им только на пользу.

Для начала подготовьте пластиковые стаканчики объёмом 500 мл — проделайте в дне пять дренажных отверстий нагретыми ножницами. Заполните ёмкости грунтом примерно на треть и посейте по два семечка томатов. Когда появятся всходы и стебель начнёт расти, понемногу подсыпайте грунт.

Первый раз это стоит сделать, как только увидите три листочка. Если рассада начнёт вытягиваться, просто добавьте земли чуть повыше — к моменту пересадки стакан окажется полностью заполнен. В результате вы получите крепкие кустики с развитой корневой системой, которые не испытали стресса от пикировки и получили достаточно света и питания.

