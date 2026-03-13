Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:30

В пост на ужин готовлю фаршированные перцы — без мяса, яиц, молочки и даже без риса: с подливой

Фото: D-NEWS.ru
В Великий пост на ужин готовлю фаршированные перцы. Это сытное и ароматное блюдо без мяса, яиц, молочки и даже без риса. Сочные перцы, наполненные тушеной капустой, томятся в густой томатной подливе, становясь нежными и насыщенными.

Для приготовления вам понадобится: 8–10 болгарских перцев, 500 г белокочанной капусты, 2 луковицы, 2 моркови, 3 ст. л. томатной пасты, соль, перец, лавровый лист, растительное масло, зелень.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и капусту, тушите под крышкой до мягкости (около 15–20 минут), посолите, поперчите, добавьте рубленую зелень. У перцев срежьте верхушку, удалите семена. Наполните перцы капустной начинкой. В глубокой кастрюле или сотейнике разведите томатную пасту в воде (около 0,5 литра), посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Выложите перцы вертикально. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите под крышкой 40–50 минут до готовности перцев.

Ранее стало известно, как приготовить постный салат «Монастырский» с рисом и грибами.

перцы
рецепты
ужины
Великий пост
Дарья Иванова
Д. Иванова
